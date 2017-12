CALCIOMERCATO NAPOLI VERDE / Una vocale può cambiare il calciomercato Napoli di gennaio: secondo 'Il Mattino', alla riapertura del calciomercato in Campania può sbarcare non Simone VerdI (deciso a restare a Bologna), ma Daniele VerdE. L'esterno offensivo di proprietà della Roma, attualmente in prestito al Verona, è stato seguito da Giuntoli già un anno fa ed ora il suo nome è tornato caldo. La Roma, da par suo, avrebbe già dato il suo ok al trasferimento del giocatore al Napoli a gennaio. La destinazione può essere gradita anche al giocatore, pronto ad 'esplodere' alle dipendenze di Maurizio Sarri.