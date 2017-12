FIORENTINA MILAN CALABRIA / Un Milan che arriva stanco ma carico per la vittoria in Coppa Italia contro l'Inter quello che si presenta alla sfida delle 12.30 contro la Fiorentina. Ai microfoni di 'Sky Sport' ha parlato Davide Calabria, che ha sottolineato come il passaggio del turno contro i cugini possa essere un'importante scossa per la stagione: "Sicuramente la vittoria nel derby ci ha dato una carica e una scossa in più. La speranza è che sia la svolta definitiva. Dobbiamo però fare un'ottima gara. Siamo qui per portare a casa la vittoria, loro sono in forma e non sarà facile". Sulla stanchezza accumulata nel post-derby: "Sicuramente può influire, ma non vogliamo avere alibi".