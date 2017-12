MILAN INTER CANDREVA ICARDI PERISIC / Terzo ko di fila tra campionato e coppa per l'Inter, sconfitto anche dal Milan ed eliminato dalla Coppa Italia. Antonio Candreva, esterno nerazzurro, ha analizzato la gara ai microfoni di 'Rai Sport': "Sconfitta inaspettata, dobbiamo ripartire con fiducia. Sabato abbiamo già una gara importante con la Lazio. Tenevamo alla Coppa Italia, ci dispiace per l'eliminazione. Non ci sono punti di contatto con l'anno scorso, è un discorso archiviato. Era da mettere in conto qualche difficoltà dopo un grande inizio di stagione, lavoreremo per uscire da questo momento difficile. Non ci sono responsabilità specifiche dei singoli, ma bisogna reagire. Non si può dare la colpa a qualche prova sottotono di Icardi o Perisic, il demerito è di tutti. Con Udinese e Sassuolo abbiamo commesso errori ma ci hanno anche penalizzato gli episodi".