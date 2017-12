PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-ATALANTA: Dea, due schiaffi rossoneri

PAGELLE E TABELLINO DI MILAN ATALANTA / Il Milan non c'è. Con le gambe e con la testa. La classifica ora dice undicesimo posto, ma soprattutto tempo per pensare di rimediare non ce n'è: ora Derby e Fiorentina, e Gattuso non ha spunti positivi dai quali ripartire. Gasperini disegna ancora una volta una Dea degna della Scala del Calcio: Ilicic a partita in corso è una mossa geniale, ma sorprendono la solidità, la lucidità e la concretezza di questa squadra che assomiglia sempre più a una big.



MILAN



Donnarumma 5,5 - Dà l'idea di non riuscire a reggere l'urto dell'ultimo periodo personale e colletivo. Respinge male su Caldara e apparecchia a Cristante, poi se la fa passare sotto le gambe. Fortunatamente, nel secondo caso, a gioco fermo.



Abate 5 - O con il fallo, o non ferma mai il Papu.



Musacchio 5 - Complice di una difesa che fa acqua da tutte le parti.



Bonucci 4,5 - Si perde Caldara prima (dando il via al gol di Cristante) e Ilicic poi.



Rodriguez 5 - E' incatenato lì dietro. Di sgroppate sulla fascia non se ne vedono, tantomeno i cross. Solo una conclusione rasoterra da lontano e facile per Berisha.



Kessié 5,5 - Ci tiene a far bene contro i suoi ex compagni ì ma la troppa foga lo costringe a errori banali e all'ammonizione. Poi sfiora il gol.



Montolivo 5,5 - Più lento del solito e con Cristante play avanzato come avversario anche il recupero palla è stato compito più difficile da portare a termine. La mano di Berisha gli dice 'no' sullo 0-0. Dall'83' Biglia sv.



Bonaventura 5,5 - Il gol (annullato giustamente) e qualche spunto. Poi tanta imprecisione. Dal 76' Calhanoglu 5 - Chi l'ha visto?



Borini 6 - Sulla sua fascia prende più volte l'iniziativa sia puntando l'esterno che accentrandosi. E', insieme a Cutrone, il più pimpante.



Kalinic 5,5 - Ancora lavoro sporco: apprezzato. Ma è l'attaccante di questo Milan e anche oggi non ha inciso. Fischiato. Dall'83' André Silva sv.



Cutrone 6 - Impegno, voglia, corsa. Poca concretezza, ma almeno si vede e si becca qualche applauso.



All. Gattuso 5 - Nonostante la 'carica mediatica' il suo Milan viaggia a ritmi bassissimi. Il Derby è un dentro e fuori per il morale, altrimenti a Casa Milan dovrà essere tempo di altre valutazioni.



ATALANTA



Berisha 6 - Apre la manona su Montolivo nell'unico vero tiro in porta pericoloso del Milan.



Toloi 6 - Cutrone si vede molto poco, Bonaventura fatica a passare. Tiene botta, e bene.



Caldara 6,5 - Semplicemente un muro là dietro.



Masiello 6 - Amministra i suoi compiti al meglio.



Hateboer 6 - Non molla di un centimetro i suoi avversari sulla fascia pressando alto.



De Roon 6 - Ordinaria amministrazione in mezzo al campo.



Freuler 6,5 - Fa bene entrambe le fasi di gioco. Stoppa, crea e tira.



Spinazzola 7 - Aziona il motorino e sullo 0-2 non lo prende nessuno. Corre come un matto su quella fascia.



Cristante 7 - Gioca dietro le punte senza dare punti di riferimento ai rossoneri. Non spreca una palla che sia una e si fa trovare al posto giusto, nel momento giusto, per beffare il suo ex pubblico. Dall'80' Kurtic sv.



Gomez 6 - Non è il solito Gomez, ma la fantasia del Papu anche al minimo ha mandato in difficoltà la retroguardia rossonera



Petagna 6 - Fa a sportellate coi difensori rossoneri e spesso, allontanandosi dalla porta, trova lo spazio per aiutare i compagni. Dal 64' Ilicic 6,5 - Entra, fa due giocate buone, alla terza segna e chiude il match.



All. Gasperini 7 - La San Siro rossonera ha lasciato Cristante e Petagna ragazzini in cerca di fortune altrove. Se li ritrova calciatori il merito è tutto suo. Che Dea, Gasp!



Arbitro: Fabbri 6 - Ascolta il VAR e annulla giustamente il gol di Bonaventura. Punisce la foga rossonera col giallo.







TABELLINO



MILAN-ATALANTA 0-2



Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Bonucci, Rodríguez; Kessie, Montolivo (Dall'83' Biglia), Bonaventura (Dal 76' Calhanoglu); Borini, Kalinic (Dall'83' André Silva), Cutrone. A disposizione: A. Donnarumma, Storari, Paletta, Zapata, Antonelli, Calabria, G. Gomez, Locatelli. Allenatore: Gattuso.



Atalanta (4-3-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante (Dall'80' Kurtic); Gomez, Petagna (Dal 64' Ilicic). A disposizione: Gollini, Rossi, Castagne, Bastoni, Melegoni, Haas, Vido, Gosens, Orsolini, Schmidt, Cornelius. Allenatore: Gasperini.



Arbitro: Fabbri (sezione di Ravenna)



Marcatori: 32' Cristante (A), 71' Ilicic (A).



Ammoniti: 31' Cutrone (M), 40' Kessié (M).



Espulsi: -