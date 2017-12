SERIE A MILAN ATALANTA / Sprofondo Milan al 'Meazza'. Nel match della 18esima giornata i rossoneri crollano contro una grande Atalanta (ora in zona Europa) sotto i colpi dell'ex Cristante e di Ilicic. Secondo pesante ko consecutivo e Natale horror per la squadra di Gattuso, contestata dai tifosi e adesso undicesima in classifica. Ora il derby di Coppa Italia con l'Inter per provare a uscire da questa crisi profondissima.

MILAN-ATALANTA 0-2

32' Cristante, 71' Ilicic

CLASSIFICA: Napoli 45; Juventus 41*; Inter 40; Roma 38**; Lazio 36*; Sampdoria* e Atalanta 27; Fiorentina 26; Udinese*, Milan e Torino 24; Chievo 21; Sassuolo 20; Cagliari e Genoa 17; Spal e Crotone 15; Verona 13; Benevento 1

*una gara in meno

**due gare in meno