Inter, rinforzo da 30 milioni: innesto dal West Ham per Chivu

L’Inter sta lavorando al proprio futuro ed oltre al nome di Diouf emerge adesso una nuova pista che porta in casa West Ham. Si tratta di un rinforzo da 30 milioni di euro di alto profilo e che può essere perfetto per lo scacchiere di Cristian Chivu. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Per i nerazzurri sono momenti fondamentali per il loro futuro, oltre che per il loro presente. Sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione da questo punto di vista, a partire dal fatto che Cristian Chivu ha un disperato bisogno di rinforzi che possano leggermente cambiare l’indirizzo rispetto alle idee di Simone Inzaghi ed a quelle che sono le sue idee tattiche. Da questo punto di vista, è di oggi la notizia dell’affondo per Diouf, per il quale si stanno bruciando le tappe per anticipare il Napoli.

Come è noto, però, non si fermano certamente alla linea mediana le esigenze di questa Inter, che sta continuando a cercare i profili migliori, tra parametri tecnici ed economici, da consegnare a Chivu. In tal senso, a quanto pare i nerazzurri hanno adesso messo nel mirino un nuovo innesto che arriva direttamente dal West Ham, vale 30 milioni e che con la sua duttilità può essere davvero un fattore per questa squadra. Può, infatti, consentire diversi cambiamenti di ordine tattico. Andiamo a vedere le ultime notizie sul mercato dell’Inter.

Inter, occhi in casa West Ham: ecco il profilo perfetto per Chivu

Come è normale che sia ora che i tempi stringono, anche Marotta ed Ausilio stanno provando a definire più operazioni per scegliere poi quelle che sono maggiormente accessibili e vantaggiose. Emerge, però, adesso un nome nuovo che può essere di estremo interesse. Stando a quanto raccontato da Caught Offside, infatti, l’Inter ha messo nel mirino Edson Alvarez. Attualmente in forza al West Ham dopo un lungo percorso all’Ajax, sarebbe il profilo perfetto sia per la sua grande qualità che per la sua enorme duttilità.

Nato come centrocampista centrale con doti prevalentemente di contenimento, Alvarez si è poi specializzato ad agire anche da difensore centrale. Sia in una linea a tre che a quattro. Proprio per questo motivo Cristian Chivu, con un colpo solo, si potrebbe regalare sia il rinforzo in difesa che ha in mente sia il centrocampista centrale che possa rendere sostenibile il 3-4-2-1. In tal senso, attenzione a questo profilo. Classe 1997, il valore di mercato di Edson Alvarez si aggira intorno ai 30 milioni di euro e l’Inter per lui dovrà fare i conti con la concorrenza del Fenerbahce di José Mourinho.