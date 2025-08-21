Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, rinforzo da 30 milioni: innesto dal West Ham per Chivu

Foto dell'autore

L’Inter sta lavorando al proprio futuro ed oltre al nome di Diouf emerge adesso una nuova pista che porta in casa West Ham. Si tratta di un rinforzo da 30 milioni di euro di alto profilo e che può essere perfetto per lo scacchiere di Cristian Chivu. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Per i nerazzurri sono momenti fondamentali per il loro futuro, oltre che per il loro presente. Sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione da questo punto di vista, a partire dal fatto che Cristian Chivu ha un disperato bisogno di rinforzi che possano leggermente cambiare l’indirizzo rispetto alle idee di Simone Inzaghi ed a quelle che sono le sue idee tattiche. Da questo punto di vista, è di oggi la notizia dell’affondo per Diouf, per il quale si stanno bruciando le tappe per anticipare il Napoli.

Edson Alvarez abbraccia un compagno
Inter, dal West Ham il rinforzo perfetto per Chivu: affare da 30 milinoi (Calciomercato.it) – foto da Lapresse

Come è noto, però, non si fermano certamente alla linea mediana le esigenze di questa Inter, che sta continuando a cercare i profili migliori, tra parametri tecnici ed economici, da consegnare a Chivu. In tal senso, a quanto pare i nerazzurri hanno adesso messo nel mirino un nuovo innesto che arriva direttamente dal West Ham, vale 30 milioni e che con la sua duttilità può essere davvero un fattore per questa squadra. Può, infatti, consentire diversi cambiamenti di ordine tattico. Andiamo a vedere le ultime notizie sul mercato dell’Inter.

Inter, occhi in casa West Ham: ecco il profilo perfetto per Chivu

Come è normale che sia ora che i tempi stringono, anche Marotta ed Ausilio stanno provando a definire più operazioni per scegliere poi quelle che sono maggiormente accessibili e vantaggiose. Emerge, però, adesso un nome nuovo che può essere di estremo interesse. Stando a quanto raccontato da Caught Offside, infatti, l’Inter ha messo nel mirino Edson Alvarez. Attualmente in forza al West Ham dopo un lungo percorso all’Ajax, sarebbe il profilo perfetto sia per la sua grande qualità che per la sua enorme duttilità.

Alvarez in azione
Inter, occhi in casa West Ham: ecco il profilo perfetto per Chivu (Calciomercato.it) – foto da Lapresse

Nato come centrocampista centrale con doti prevalentemente di contenimento, Alvarez si è poi specializzato ad agire anche da difensore centrale. Sia in una linea a tre che a quattro. Proprio per questo motivo Cristian Chivu, con un colpo solo, si potrebbe regalare sia il rinforzo in difesa che ha in mente sia il centrocampista centrale che possa rendere sostenibile il 3-4-2-1. In tal senso, attenzione a questo profilo. Classe 1997, il valore di mercato di Edson Alvarez si aggira intorno ai 30 milioni di euro e l’Inter per lui dovrà fare i conti con la concorrenza del Fenerbahce di José Mourinho.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie