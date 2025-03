Bonus genitori separati, arrivano quasi 10mila Euro: ecco come funziona

Un aiuto di circa 10.000 euro per i genitori separati. Il Bonus sta per essere erogato, scopriamo chi potrà ottenerlo.

Requisiti, modalità di erogazione e tempistiche, approfondiamo il Bonus genitori separati in arrivo a migliaia di famiglie. Un ricco contributo destinato a chi soddisfa determinati requisiti reddituali.

Vi starete chiedendo perché non ne avete sentito parlare ultimamente e come inviare domanda. Ci sono tanti Bonus che il Governo ha attivato per sostenere la natalità e le famiglie con figli a carico. Gli aiuti economici sono indispensabili considerando il costo della vita e le elevate spese che si devono affrontare mensilmente. La situazione è complicata per due genitori che lavorano figuriamoci per chi si ritrova separato o divorziato e deve pagare gli alimenti per il figlio oltre a mutuo o affitto, bollette, generi alimentari e ogni altra spesa per beni di prima necessità.

Se oggi il contesto è abbastanza drammatico lo era anche di più quattro anni fa. Facciamo un salto indietro nel tempo, fino al 2021. Era il periodo della pandemia da Covid 19, quando il mondo si è fermato per affrontare un’emergenza sanitaria. Siamo stati catapultati in un mondo parallelo dove erano vietati i contatti, amici e familiari morivano senza poterli salutare e il numero di persone senza lavoro o in cassa integrazione cresceva sempre più. Proprio allora è nato il Bonus genitori separati.

A breve le erogazioni del Bonus genitori separati

Pur essendo stato ideato 4 anni fa, il Bonus genitori separati ha trovato la luce solo nel 2025. Oggi è in previsione la firma del Decreto che finalmente darà il via alle erogazioni degli 800 euro mensili per un massimo di 9.600 euro dedicati ai genitori separati. Beneficiari saranno coloro che lo scorso anno, quando finalmente è stata aperta la finestra temporale per inoltrare le domande dal 12 febbraio al 2 aprile, hanno presentato richiesta di Bonus soddisfacendo tutti i requisiti.

Ricordiamo che l’aiuto è stato ideato per i genitori con figli conviventi minorenni oppure maggiorenni con handicap grave che non hanno ricevuto gli assegni di mantenimento dall’ex partner a causa di un’inadempienza causata da difficoltà economiche. Tali difficoltà nel 2021 erano legate ad una riduzione dell’attività lavorativa oppure ad una sospensione o cessazione dell’occupazione a causa della Pandemia e delle restrizioni.

Nello specifico i problemi sarebbero dovuti insorgere a partire dall’8 marzo 2020 e avere una durata minima di 90 giorni oppure aver comportato una riduzione del reddito minimo del 30% rispetto al 2019. Altra condizione per l’inoltro della richiesta di Bonus genitori separati un reddito entro 8.174 euro. Ora che la firma è stata apposta (o lo sarà in queste ore) potranno scattare i pagamenti per oltre 4 mila genitori.