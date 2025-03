Le frasi che il partner ti dice quando ti sta tradendo: gli psicologi non hanno dubbi – calciomercato.it

Secondo gli psicologi ci sono delle frasi che il partner usa dire quando sta tradendo il suo compagno o la sua compagna. Ecco quali sono.

Dopo mesi o anni di relazione con una persona, ci sono alcuni gesti che potrebbero far presupporre che ci sia un tradimento da parte sua. Secondo gli psicologi ci sono anche delle frasi che, dette dal partner al proprio compagno o alla propria compagna, potrebbero celare un tradimento.

Spesso non si da loro molta importanza, in realtà fare attenzione a ciò che il partner dice può essere utile per capire se sta mettendo in atto un tradimento. Ecco dunque quali sono le frasi che potrebbe pronunciare.

Le frasi che dice il partner quando sta tradendo

Secondo gli psicologi, il partner che tradisce ripete spesso certe frasi. Stare attenti a ciò che dice può essere dunque importante per il compagno o la compagna per capire se sta mettendo in atto un tradimento.

Non sono frasi dette tanto per dire, ma dei veri campanelli d’allarme che devono far capire che il partner sta attuando un tradimento:

“Sei paranoica” . Se il compagno o la compagna iniziano a sospettare il tradimento, il partner dirà quasi sicuramente questa frase, cercando di fornire prove della sua fedeltà e facendo credere l’altra parte insicura e paranoica.

. Se il compagno o la compagna iniziano a sospettare il tradimento, il partner dirà quasi sicuramente questa frase, cercando di fornire prove della sua fedeltà e facendo credere l’altra parte insicura e paranoica. “Non aspettarmi, faccio tardi” . Può capitare che il partner inizi a fare tardi, dicendo che rimane a lavoro più del necessario. Questa è ovviamente una scusa a cui non bisogna sempre credere.

. Può capitare che il partner inizi a fare tardi, dicendo che rimane a lavoro più del necessario. Questa è ovviamente una scusa a cui non bisogna sempre credere. “È evidente che mi tradisci” . In questo caso il partner che tradisce accusa l’altra parte di tradire (cosa ovviamente non vera). Questa frase viene detta come tentativo di mescolare le carte in tavola.

. In questo caso il partner che tradisce accusa l’altra parte di tradire (cosa ovviamente non vera). Questa frase viene detta come tentativo di mescolare le carte in tavola. “Non la trovo nemmeno attraente” . Se il compagno o la compagna hanno dei sospetti verso una persona, pensando che sia lei o lui l’amante, allora il partner potrebbe rispondere dicendo questa frase.

. Se il compagno o la compagna hanno dei sospetti verso una persona, pensando che sia lei o lui l’amante, allora il partner potrebbe rispondere dicendo questa frase. “Suppongo stia bene, non la vedo da tanto” . Il partner che tradisce dirà sempre che non sta vedendo da tempo la sua amante, anche se è un’amica o una collega.

. Il partner che tradisce dirà sempre che non sta vedendo da tempo la sua amante, anche se è un’amica o una collega. “Mi trovi ancora attraente?”. Con questa frase il partner cerca conferme che magari sta avendo da qualcun altro. Se ancora non sta tradendo, lo potrebbe fare presto perché vuole ricevere apprezzamenti da qualcun altro.

È importante dunque fare attenzioni a queste frasi che un traditore seriale può pronunciare di frequente.