Volevo cambiare gli elettrodomestici ma costavano troppo: mio marito ha scoperto che c’è un bonus che ci farà risparmiare moltissimo – calciomercato.it

Sono tante le persone che vorrebbero cambiare elettrodomestici per risparmiare in bolletta e per maggiore efficienza energetica. Ora è il momento giusto per farlo grazie a questo nuovo bonus.

Quelli della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica sono diventati due temi caldi della nostra società. Infatti, per perseguire questi obiettivi i Governi offrono incentivi e agevolazioni a chiunque prenda in considerazione interventi che mirino appunto a migliorare l’efficienza energetica delle proprie abitazioni.

In questo si inquadrano i Bonus ristrutturazione, il Bonus mobili e il Bonus elettrodomestici. Proprio quest’ultimo permette di sostituire i vecchi elettrodomestici con altri più performanti e di classe energetica superiore, che consentono di risparmiare in bolletta e fare del bene al Pianeta. Ecco in cosa consiste e i requisiti da avere per usufruirne.

In cosa consiste e requisiti da avere per usufruire del Bonus elettrodomestici

Sono sempre di più le persone che vogliono sostituire i propri elettrodomestici con altri più moderni, performanti e ad alta efficienza energetica. È vero che questi potrebbero costare molti soldi, ma permettono di risparmiare in bolletta.

Solo che acquistarli potrebbe impattare non poco sul budget familiare, insieme a tutte le altre spese da sostenere mensilmente. Per fortuna il Governo sostiene chi vuole effettuare questo investimento con il Bonus elettrodomestici 2025. Questa agevolazione è stata finanziata con 50 milioni di euro, cifra importante che conferma l’impegno anche del Governo italiano a favorire la transizione energetica.

Il bonus si sostanzia in uno sconto fino al 30% sul prezzo di acquisto degli elettrodomestici, con un massimo di 100 euro per ogni acquisto. Le famiglie che hanno un ISEE inferiore a 25.000 euro possono usufruire di uno sconto fino a 200 euro. Per ottenere il Bonus elettrodomestici 2025 è necessario rispettare questi requisiti:

acquistare un elettrodomestico ad alta efficienza energetica, con una classe pari o superiore a B

fornire prova della corretta dismissione di un vecchio apparecchio per favorire il ricambio tecnologico

presentare un ISEE valido che attesti l’appartenenza alla fascia di reddito stabilita dalla normativa.

Accedere al Bonus elettrodomestici 2025 è molto semplice, per questo tante persone possono approfittare. Non è previsto un click day, vale a dire un giorno in cui affrettarsi per ottenere l’agevolazione. Infatti lo sconto viene applicato direttamente al momento dell’acquisto presso i rivenditori aderenti.

Dunque, chi è interessato può ottenere lo sconto diretto dai rivenditori. Il recupero della somma come credito d’imposta rappresenta un altro vantaggio fiscale importante di questa misura.