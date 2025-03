Se ci pensi adesso in vista dell’estate potrai risparmiare tantissimo sulle bollette di luce e gas per sempre: ecco come

L’obiettivo è ridurre i consumi per alleggerire le bollette di luce e gas. Vediamo come raggiungerlo per avere un risparmio assicurato in estate.

Sono arrivate le bollette post mesi invernali e tante famiglie sono ancora sconvolte dall’importo. Da gennaio i prezzi del gas ma anche quelli della luce sono in rialzo e i termosifoni hanno contribuito ad arrivare a cifre esagerate. Un incubo che si ripete.

Per quanto si tenti di risparmiare sui consumi mettendo in atto alcune strategie in casa la bolletta continua ad avere importi elevati. Gli accorgimenti non bastano quando il prezzo della materia prima sale rappresentando una grande beffa per i consumatori. Il Governo consapevole delle difficoltà nei pagamenti di centinaia di euro per le utenze domestiche ha pensato di modificare i requisiti di accesso al Bonus bollette per aiutare un maggior numero di famiglie.

Nel secondo trimestre 2025 un contributo di 200 euro permetterà di ridurre la spesa dei cittadini con ISEE entro 25 mila euro. Tanti italiani potranno tirare un sospiro di sollievo ma non si può sempre contare sugli aiuti dello Stato. Quando questi mancheranno ci si ritroverà a pagare somme elevate. Fortunatamente un modo per garantire un risparmio nel tempo c’è.

Tutti stanno installando un pannello solare da balcone: come funziona e quanto costa

Quando si pensa al fotovoltaico non bisogna immaginare solo gradi pannelli da installare sul tetto dell’abitazione o del palazzo. Esistono anche pannelli ridotti da mettere nel balcone/terrazzo dedicati a chi desidera ottenere un risparmio energetico senza investire in grandi impianti. Il pannello da balcone permette alla famiglia di autoprodurre energia pulita riducendo i costi in bolletta. Non servono permessi o interventi invasivi per la soluzione nota come plug e play (collega e usa).

Il sistema include un pannello solare, un microinverter pre-installato, dei cavi per i collegamenti e la presa shuko. Il pannello si collega, quindi, ad una tradizionale presa domestica. Le dimensioni sono compatte e la potenza varia dai 300 ai 600 W con una produzione media annua variabile tra i 350 e i 400 kWh per ogni kW installato.

Non parliamo di una produzione di energia elevata come quella che si avrebbe con un impianto fotovoltaico ma il sistema plug and play permetterà di alimentare elettrodomestici, smartphone e altri dispositivi garantendo un risparmio. Questo dipenderà dall’esposizione del balcone (ideale sarebbe a sud), dalle ore di luce solare diretta, dalla potenza del pannello e dai consumi elettrici dell’abitazione. La stima con un pannello da 350 W ben esposto è di un risparmio annuo in bolletta compreso tra 100 e 150 euro.