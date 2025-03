Mio marito era preoccupato a lasciarmi sola in casa: ora ha scoperto come difendermi dai ladri – calciomercato.it

Il timore di avere dei ladri in casa è sempre molto vivo in tante persone, specie quando rimangono sole nel proprio appartamento. Per fortuna ci sono dei semplici consigli per difendersi e stare tranquilli.

Capita sempre più spesso, purtroppo, di sentire in tv di persone rapinate in casa dai ladri. Questi malintenzionati possono accedere alle abitazioni sia quando non c’è nessuno dentro, sia quando vi rimane dentro qualcuno. Il timore di venire “colpiti” proprio quando si è da soli, può far aumentare l’ansia e la preoccupazione.

Per fortuna ci sono dei semplici consigli che si possono seguire per difendersi dai ladri e rimanere nella propria casa in sicurezza e tranquilli, come è giusto che sia. Ecco cosa fare.

Come difendersi dai ladri in casa

Avere i ladri in casa non è di certo piacevole e, non lo è ancora di più tornare a casa dopo una vacanza o un’uscita e ritrovarsi l’appartamento saccheggiato. Fortunatamente, con i giusti accorgimenti, è possibile difendersi dai malintenzionati. Prima di tutto bisogna scoraggiare i ladri dal prendere di mira la propria casa e, per farlo, bisogna evitare di far credere che sia vuota. Anche quando si è fuori per vacanze o viaggi di lavoro, è importante dunque che si chieda ai vicini di ritirare regolarmente la posta, si chieda al giardiniere di prendersi cura delle proprie piante e, soprattutto, si abbia una persona di fiducia che possa controllare che sia tutto ok.

La casa non dovrebbe avere un aspetto trascurato perché altrimenti i ladri saranno portati a credere che dentro non ci sia nessuno e che possano agire indisturbati. Se, poi, la casa è isolata o poco illuminata, si consiglia di installare delle luci intorno il perimetro per non lasciare zone d’ombra dove i ladri si possano nascondere. Anche l’installazione di telecamere lungo il perimetro può rendere più tranquilli, segnalando eventuali possibili intrusioni magari con un sistema di allarme perimetrale.

Inoltre ci sono altre azioni che non si dovrebbero compiere se non si vuole subire l’attacco di ladri:

Non lasciare le chiavi nel portaombrelli, sotto lo zerbino, nei vasi

Cambiare la serratura in caso di smarrimento delle chiavi

Non condividere sui social informazioni sulla propria assenza

Non dire a nessuno dove si conservano oggetti di valore o gioielli

Se si è in casa quando colpiscono i ladri, ad esempio si sta dormendo, la soluzione migliore per difendersi da loro è installare un’allarme con connessione H24 alla Centrale Operativa Certificata dell’Istituto di Vigilanza Privato che, in caso di necessità, invia Guardie Giurate e chiama le Forze dell’Ordine.

Se il colpo è già avvenuto, magari mentre non si era in casa, se la porta è socchiusa o la serratura manomessa, meglio non entrare subito in casa perché i ladri potrebbero essere ancora dentro. Meglio chiamare le Forze dell’Ordine senza farsi prendere dal panico. Seguendo questi accorgimenti si potrà prevenire l’ingresso dei ladri in casa e vivere più sicuri.