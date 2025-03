Queste frasi le ripetono le persone infelici: lo studio degli psicologi parla chiaro – calciomercato.it

Gli psicologi hanno identificato le frasi che ripetono più spesso le persone che sono infelici. Ecco quali sono.

Con la frenesia che contraddistingue le nostre giornate, può capitare di sentirsi soli e tristi anche se si è in mezzo alla gente. Presi dalle mille cose da fare ogni giorno e dal lavoro, ci si ritrova magari a casa presi dalla malinconia e dalla tristezza.

Non solo l’aspetto delle persone tristi è caratteristico (muso lungo, difficoltà a sorridere e sguardo perso) ma anche la loro comunicazione verbale può essere specifica. Infatti ci sono delle frasi che, secondo gli psicologi, ripetono spesso le persone che sono infelici. Ecco quali sono.

Le frasi che ripetono più spesso le persone infelici

Secondo gli psicologi, le persone che sono infelici non lo sono solo per il loro aspetto ma cercano di farlo capire anche ai propri interlocutori mediante delle frasi che ripetono più spesso. Prestare attenzione a queste parole può permettere a partner e familiari di aiutarle.

La prima frase che ripetono più spesso è “Sto bene”. Dietro questa frase, a cui spesso si da poco conto, si nasconde spesso una grande bugia: si vuole celare ciò che si prova davvero per non passare come deboli e vulnerabili. Un’altra frase che ripetono spesso le persone infelici è “È tutta colpa mia”: questa espressione indica un senso di colpa che spesso deriva da una visione distorta di se, magari non si è davvero in colpa per qualcosa che si è fatto o detto.

Semplicemente si pensa di essere colpevoli per qualcosa che non è sotto il proprio controllo. “Non sono abbastanza bravo” è un’altra frase che dicono spesso le persone infelici che hanno aspettative troppo alte su di se e non sono mai contente per quello che hanno raggiunto. Ovviamente questa frase cela un senso di insoddisfazione e frustrazione, difficile da colmare. Tutte queste frasi, secondo gli psicologi, nascondono uno stato d’animo infelice, insoddisfatto e triste.

Chi si accorge che una persona vicina le pronuncia spesso, dovrebbe darle conforto o consigliarle un percorso specifico per ritrovare felicità e buon umore. Spesso, infatti, queste frasi devono essere viste come un campanello d’allarme di uno stato di malessere interiore che può sfociare, a lungo andare, anche in depressione e problemi gravi. Un aiuto, in questo caso, è fondamentale per risalire dal fondo.