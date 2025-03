Trovavo sempre le borse di mia moglie sparse per casa: mio cugino mi ha dato un’idea geniale ed ho risolto il problema

Le borse sono uno degli accessori più amati da una donna. Invece che tenerle sparse per casa, c’è un modo per organizzarle e costa pochissimo.

Gli oggetti e gli accessori in casa si accumulano spesso in maniera disordinata, contribuendo a generare caos. Così, anche fare le pulizie diventa più difficile perché bisogna prima spostare tutto. Nonostante le scatole, le box e i mobili, tenere tutto in ordine è davvero un’impresa!

Ad essere disordinate in una casa possono essere soprattutto le borse, accessori molto amati dalle donne, che le collezionano e accumulano in armadi ma anche in giro alla rinfusa. Ecco che è possibile organizzarle in maniera semplice sfruttando un’idea geniale e che costa poco. Ecco come.

L’idea geniale per organizzare le borse sparse in casa

Di pelle, di similpelle, in tessuto, in stoffa, grandi, piccole, con tracolla, pochette o shopper: esistono tantissime borse e alle donne, inutile dirlo, piacciono tutte. Invece che accumularle nei cassetti o in scatole sotto il letto, con il rischio che si rovinino e graffino, si può sfruttare un’idea geniale ed economica per organizzarle in maniera ordinata senza danneggiarle.

Basterà acquistare un piccolo oggetto rivoluzionario che, anche se costa poco, permette davvero di sistemare tutte le borse in maniera ordinata e perfetta: si tratta di una gruccia diversa dalle altre. Nella parte inferiore, infatti, ha 4 ganci a cui si possono appende le borse. Ma la cosa particolare di questo strumento è che può ruotare di 360°C.

La gruccia ruotante è davvero l’ideale per appendere le borse nell’armadio in maniera ordinata e riuscire a prendere quella di cui si ha bisogno velocemente, senza dover disordinare nulla. Le borse saranno più belle da vedere ed anche da identificare, senza doversi scervellare a ricordarsi dove si sono riposte. Questa soluzione costa solo 1 euro sul sito di Shein, quindi se ne può comprare più di una per appendere tutte quante le proprie amate borse.

È anche una piccola idea regalo perfetta per sorelle, amiche o cognate disordinate che, da ora in poi, potranno sistemare tutte le proprie amate borse nell’armadio o nella cabina armadio per ritrovarle sempre facilmente e non farle rovinare. Spendendo davvero poco si può dunque porre rimedio ad un problema che spesso si ha in casa: quello del disordine e delle borse sparse in giro.