Come funziona il bonus box auto e chi può ottenere i 48mila Euro previsti

Tra le opportunità di risparmio troviamo un Bonus per l’acquisto di un box auto con valore massimo di 48 mila euro.

Se desiderate comprare un garage per mettere l’auto o la moto questo è il momento per trovare lo spazio giusto e chiedere il Bonus che permetterà un risparmio notevole. A quali condizioni?

Vi siete mai domandati quali sono le conseguenze per la vostra auto se la parcheggiate sempre all’aperto? Prendersi cura del veicolo significa allungare la durata della vita il più possibile, aspetto fondamentale considerando quanto costa una macchina oggi. Ecco perché bisognerebbe valutare seriamente l’acquisto di un box auto in modo tale da proteggere il mezzo non solo dagli agenti atmosferici ma anche dai ladri e da eventuali danni causati da pedoni distratti o altri automobilisti di passaggio.

Il garage protegge dalla luce solare che causa lo sbiadimento degli esterni, dalla pioggia e dalla neve che accelerano la formazione di ruggine e dalle basse temperature che influenzano oli e fluidi del motore. Limitare l’esposizione all’umidità, poi, avrà effetti positivi sulla durata dei freni dell’auto mentre ridurre l’esposizione ai raggi solari tutelerà gli pneumatici. Per tutti questi motivi siete convinti sia arrivato il momento di comprare il box auto, come risparmiare sull’acquisto?

Requisiti e importi del Bonus box auto 2025

Il Bonus che presenteremo vale sia per la costruzione che per l’acquisto di un box auto legato all’abitazione principale. Prevede una detrazione del 50% sulle spese sostenute con tetto massimo di 96 mila euro. Significa poter recuperare fino a 48 mila euro in dieci anni con rate di pari importo. La misura verrà modificata nel 2026 quando la detrazione scenderà al 36% per le prime case e al 30% per le seconde case.

La detrazione è l’unica alternativa prevista dal 1° gennaio 2025. Sono state cancellate, infatti, cessione del credito e sconto in fattura. Di conseguenza gli interessati dovranno pagare le spese e poi portare l’importo detraibile in dichiarazione dei redditi. Il regime fiscale è diventato lo stesso previsto per tutti gli altri Bonus edilizi ponendo fine al vantaggio di accesso al beneficio.

Il Bonus box auto si può richiedere solo a fronte dell’acquisto di un garage di nuova costruzione, non sono ammessi cambi di destinazione d’uso successivi alla conclusione degli interventi edili. Beneficiari della misura, come accennato, sono i proprietari del box auto o sottoscrittori di un patto di compravendita. Condizioni necessarie che il garage sia pertinenziale all’abitazione di proprietà del richiedente (distanza massima dalla casa 1,3 chilometri) e che le spese sostenute pagate con mezzi tracciabili riguardino unicamente la costruzione del box, non altre spese accessorie. Tra i documenti da presentare l’atto di acquisto o preliminare di vendita, la copia dei bonifici e la dichiarazione del costruttore attestante i costi sostenuti. Per ottenere la detrazione bisognerà inserire l’importo nel modello 730 quadro E dai righi E41 a E43.