È tempo di spengere i riscaldamenti: se non fai questa manutenzione il prossimo inverno rischi che non partano più – calciomercato.it

Sono iniziate le belle giornate e, prima di spengere i riscaldamenti, è doveroso fare manutenzione ai caloriferi affinché funzionino bene anche il prossimo inverno. Ecco come fare.

Da qualche giorno in tutta Italia sono iniziate le belle giornate e in tanti stanno iniziando a non accendere più i caloriferi. La speranza è quella che i riscaldamenti non siano più necessari, così da ricominciare a risparmiare nuovamente in bolletta.

Prima di spengere i riscaldamenti, però, sarebbe opportuno fare manutenzione sui caloriferi, in modo da evitare che il prossimo inverno non partano più. Per mantenerli sempre efficienti, stagione dopo stagione, ecco tutti i passaggi da seguire.

Come fare manutenzione ai riscaldamenti prima di spegnerli

Fra qualche tempo si potranno spengere definitivamente i riscaldamenti, complici le belle giornate. Prima di farlo e lasciarli inattivi per diversi mesi, però, è opportuno fare della manutenzione su di loro affinché anche l’inverno prossimo funzionino senza problemi.

Infatti, la mancata manutenzione può portare ad accumulo di polvere, blocco delle valvole e perdita di acqua che possono causare conseguenze, anche gravi. Questi accumuli, infatti, non solo compromettono la qualità dell’aria ma anche l’efficienza del riscaldamento quando verranno accesi. Dunque una delle operazioni di manutenzione più importanti da fare sui riscaldamenti è la pulizia dei termosifoni, che va fatta appunto in primavera.

Basta seguire dei passaggi fondamentali:

Spegnere completamente il sistema di riscaldamento: infatti i termosifoni devono essere completamente freddi per poter procedere.

Rimuovere la polvere con un panno umido o un’aspirapolvere con bocchetta sottile per eliminare lo sporco accumulato tra le alette.

Lavare le griglie e le superfici, eventualmente smontando le griglie e lavandole con acqua e sapone neutro.

Controllare le valvole, verificando che non ci siano perdite d’acqua e che siano ben regolate.

Sfiatare i termosifoni, vale a dire eliminare l’aria che si trova nei circuiti che potrebbe compromettere la corretta ed omogenea distribuzione del calore nella casa.

Dunque quando si è arrivati al momenti di spengere i riscaldamenti perché sono iniziate le belle giornate, bisogna dedicarsi alla pulizia dei caloriferi da sporco, polvere e aria, in modo che l’inverno prossimo funzionino normalmente e siano efficienti, evitando costi di riparazione per eventuali guasti che potrebbero verificarsi proprio a causa della mancata manutenzione, dell’acqua, dell’aria e della polvere che si depositano all’interno.