Limiti d’età per ricevere il bonus di 541 Euro: in molti non lo sanno e perdono tanti soldi

Siete certi di conoscere tutti i Bonus e le agevolazioni attive nel 2025? C’è l’opportunità di ottenere 541 euro, controllate se vi spettano.

Ci sono degli aiuti statali che sono meno conosciuti di altri. Capita perché sono stati introdotti nel corso dell’anno oppure perché non se ne parla abbastanza o non si sa come trovare la lista con tutti questi vantaggi. D’altronde non c’è un elenco da controllare, bisogna scoprire le misure aggiornandosi e spulciando in rete.

Quando si ha il timore di non conoscere tutti i Bonus e gli aiuti erogati dallo Stato bisogna ricordare che l’Agenzia delle Entrate e l’INPS hanno delle sezioni dedicate nei loro portali ufficiali. In alternativa si può chiedere aiuto ai CAF, sicuramente aggiornati e in grado di fornire tutte le indicazioni necessarie per fare domanda di Bonus e agevolazioni.

Mentre portate avanti la ricerca delle misure spettanti ricordate di calcolare l’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. La maggior parte degli aiuti, infatti, prevede un limite ISEE da rispettare per rientrare dai beneficiari. Questo perché l’intento è sostenere soprattutto la fascia economicamente debole della popolazione. Tante misure, poi, oltre a tener conto della situazione reddituale considerano anche le condizioni di salute delle persone. Parliamo di agevolazioni dedicate ai soggetti vulnerabili, non autosufficienti a causa di limitazioni fisiche e mentali.

Ecco a chi spettano 541 euro di aiuto economico

Anziani e disabili possono approfittare di agevolazioni fiscali fino a 541 euro a condizione che rispettino alcuni requisiti di reddito o sanitari. Nello specifico le detrazioni spettano a chi, a causa di limitazioni fisiche o mentali, ha necessità di assistenza continuativa. Un primo aiuto prevede la detrazione del 19% a copertura di parte delle spese per l’assistenza personale. Il tetto massimo su cui calcolare la detrazione è 2,100 euro, di conseguenza il rimborso massimo sarà di 399 euro.

L’agevolazione si rivolge sia ai disabili non autosufficienti che ai caregiver che se ne prendono cura e li hanno a carico. Rientrano tra i beneficiari anche le persone che necessitano di supervisione costante come accade, per esempio, per una patologia psichica. Non occorre essere titolari di Legge 104 o Invalidità per accedere al beneficio. Basta la dichiarazione del medico di base. Sarà indispensabile, invece, conservare le ricevute di pagamento con i dati anagrafici di chi presta assistenza e dell’assistito e con il codice fiscale.

Condizione necessaria per accedere alla detrazione è un ISEE entro 40 mila euro. Per arrivare ad un totale di 541 euro di aiuti aggiungiamo la detrazione del 19% per le polizze assicurative dedicate ai disabili. Il tetto di spesa massimo è 750 euro all’anno con recupero di 142,50 euro. Importante, la polizza dovrà coprire il rischio di morte o invalidità grave.