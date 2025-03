Non ci crederai, ma è questo il lavoro più pagato al mondo

Il mercato del lavoro è in fase di rivoluzione ma mai si sarebbe pensato così tanto. Volete sapere qual è il mestiere più pagato al mondo?

Se siete in procinto di scegliere la carriera lavorativa o state pensando di cambiare la vostra vita rivoluzionando il settore di attività dovete conoscere i mestieri più pagati al mondo perché i soldi potranno anche non fare la felicità ma aiutano a vivere meglio.

Seguire sogni e passioni o pensare alla stabilità lavorativa? Il cuore guida verso la prima opzione ma con i sogni può essere difficile pagare mutuo e bollette. Quanti aspiranti calciatori riescono ad avere contratti di milioni di euro? Quanti aspiranti cantanti firmano un contratto che li porterà negli stadi applauditi da migliaia di fan?

Provare è giusto perché se si rinuncia senza nemmeno fare un tentativo si avrà un rimpianto che accompagnerà per tutta la vita ma ad un certo punto bisognerà domandarsi se sia giusto andare avanti o se indirizzarsi verso qualcosa di più solido dal punto di vista finanziario. Sarebbe bello avere un progetto appagante e che porti anche uno stipendio dignitoso. E se si dovesse puntare ancora più in alto, al lavoro più pagato al mondo?

Come raggiungere uno stipendio da capogiro

Partiamo da un presupposto, se si punta in alto bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare sodo studiando, formandosi, specializzandosi e assumendosi grandi responsabilità. Tra le occupazioni meglio remunerate al mondo spiccano proprio le professioni mediche – che di responsabilità ne richiedono parecchia – quelle tecnologiche e dirigenziali. Nello specifico chirurgo, anestesista e amministratore delegato prendono cifre da capogiro. Negli Stati Uniti la stima è rispettivamente di 450 mila dollari all’anno, 400 mila dollari e milioni di dollari all’anno.

Per raggiungere uno stipendio da capogiro (naturalmente le cifre variano da Stato a Stato) bisogna considerare la complessità delle mansioni e l’impatto economico globale. Di conseguenza sono ben pagati gli ingegneri dell’Intelligenza Artificiale, gli specialisti in sicurezza informatica, gli sviluppatori di software avanzati specializzati in linguaggi complessi.

Ogni ambito ha il proprio lavoro più remunerato. Nel comparto finanziario, ad esempio, spiccano gli stipendi dell’investment banker, del broker finanziario e dell’analista finanziario senior. Le variabili da considerare, però, sono numerose. Dalle competenze richieste al mercato di riferimento ma ciò che è certo è la necessità di impegno, dedizione, formazione e responsabilità se si intendono guadagnare molti soldi al mese. In Italia i lavoratori con stipendi più alti sono i notai (265 mila euro lordi), i piloti d’aereo (74 mila euro) e i titolari di una farmacia (fino a 100 mila euro).