Animali vietati in condominio, la legge parla chiaro: i vicini di casa si devono adeguare – calciomercato.it

Sono tante le persone che amano gli animali ma spesso evitano di prenderli perché pensano che siano vietati in condominio. È la verità? Ecco cosa dice la legge.

Cani e gatti sono fra gli animali domestici più amati e tenuti in casa. C’è chi li considera dei veri e propri membri della famiglia da accudire, coccolare e riempire di amore (come quello che loro danno agli essere umani). Quando si vive in una casa con spazio all’aperto, tenerli è ancora più piacevole perché hanno tutto ciò di cui possono aver bisogno.

Discorso diverso invece quando si vive in una casa in città, magari in un condominio. Qui, in tanti, evitano di prendere degli animali perché pensano che siano vietati ma forse si sbagliano? Ecco la verità secondo la legge.

Gli animali sono vietati in condominio? Ecco la verità

Chi ha sempre avuto voglia di prendere un gatto o un cane, potrebbe aver desistito perché magari pensa o ha sentito dire che in condominio sono vietati. Questo potrebbe non essere vero e, anzi, la legge è chiara a riguardo.

Se ci sono delle norme del regolamento di condominio che vietano di detenere o possedere animali domestici, allora sono considerate nulle, anche se contenute in regolamenti di tipo contrattuale: questo è ciò dice la sentenza n. 134 del 25 gennaio 2025 del Tribunale di Cagliari. Il giudice infatti ha precisato che, dopo la riforma del 2012, non è più possibile impedire ai condòmini di tenere animali domestici in casa, neanche con regolamenti di condominio di tipo contrattuale.

Per arrivare a questa storica sentenza, bisogna partire dalla vicenda: ad un condòmino era stato impedito di accedere al condominio con il suo cane in quanto un regolamento condominiale lo vietava. Il condòmino ha citato in giudizio il condominio e tutti i condòmini dell’edificio, chiedendo al tribunale di dichiarare la nullità dell’articolo 7 del regolamento, che prevede che “è vietato tenere animali domestici che non possono vivere costantemente all’interno delle unità immobiliari. In particolare, è vietato tenere cani non essendo possibile provvedere alle loro esigenze senza lordare e danneggiare gli spazi condominiali”.

Secondo il condòmino, tale norma sul regolamento condominiale è nulla perché contraria all’art. 1138 del Codice civile (che stabilisce che il regolamento condominiale non può vietare di possedere o detenere animali domestici). Inoltre la legge n. 220 del 2012 stabilisce che non si può vietare di detenere o possedere animali domestici, a prescindere dal regolamento, di natura contrattuale o assembleare, per cui è stabilito il divieto.

C’è da dire che anche prima del 2012 non erano vietati animali nel condominio, tuttavia il divieto poteva essere previsto solo in un regolamento di tipo contrattuale (ma non in un regolamento assembleare, adottato con la sola maggioranza dei consensi). Dunque, alla luce dell’art. 1138 comma 4, del Codice Civile, nessun regolamento di condominio (neanche contrattuale) può vietare di possedere o detenere animali domestici. Eventuali divieti sono da considerarsi nulli e privi di effetti.

Secondo il giudice del Tribunale di Cagliari, l’articolo 1138 del Codice Civile si riferisce a tutti i regolamenti, compresi quelli di natura contrattuale, nonché i regolamenti condominiali adottati prima del 2012. Non tutti i giudici sono però d’accordo su questo: secondo alcuni l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. si riferirebbe solo al regolamento condominiale di natura assembleare (votato dalla maggioranza qualificata dei condòmini). Quindi, con il consenso di tutti i condòmini, gli animali in condominio potrebbero essere comunque vietati.