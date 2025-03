Il riscaldamento a pavimento è ormai superato: la nuova soluzione è molto più funzionale ed elegante – calciomercato.it

Negli scorsi anni sempre più persone hanno fatto installare sistemi di riscaldamento a pavimento. Tuttavia c’è una nuova soluzione, più funzionale ed elegante, per riscaldare la propria casa.

Invece che i soliti caloriferi, magari brutti da vedere, sempre più persone hanno deciso di procedere all’installazione di sistemi di riscaldamento a pavimento nelle proprie case. Questo consiste nella predisposizione di pannelli radianti nel pavimento che emettono calore per irraggiamento (a differenza dei sistemi tradizionali che trasferiscono il calore riscaldando l’aria).

Anche se il riscaldamento a pavimento può sembrare l’avanguardia in fatto di calore in casa, sta sempre di più venendo soppiantato da una nuova soluzione più funzionale ed elegante. Ecco di quale si tratta.

La soluzione alternativa al riscaldamento a pavimento

Spesso, quando si pensa ad un sistema di riscaldamento alternativo a quello tradizionale con i caloriferi, la mente va subito al riscaldamento a pavimento. In realtà anche questa soluzione è fuori moda e si può sostituire con una più funzionale ed elegante. Di fatto i pannelli radianti che vengono inseriti usualmente al pavimento, si possono installare anche al soffitto.

Si tratta del riscaldamento a soffitto: in questo caso i corpi radianti vengono installati in prossimità del solaio o del sottotetto che trasmette il calore per irraggiamento dall’alto verso il basso e solo in piccola parte per convezione. Per installarlo si può realizzare una serpentina con la tubazione, fissandola con apposite clips, oppure utilizzare pannelli prefabbricati, formati da una parte inferiore in cartongesso, una interna con serpentina radiante (tubi con acqua) e una superiore con uno strato isolante in EPS.

L’impianto di riscaldamento a soffitto (come quello a pavimento) ha sicuramente un costo più alto rispetto alla predisposizione di impianti di riscaldamento tradizionale a radiatori, però in termini di risparmio è sicuramente più vantaggioso. Inoltre, a differenza del sistema di riscaldamento a pavimento, quello a soffitto permette di riscaldare/raffreddare gli ambienti più velocemente perché non deve superare il massetto e il pavimento.

Inoltre, per installarlo non c’è bisogno di spostare mobili o smantellare la casa, ma solo di spostare eventuali corpi illuminati e dunque ha un costo inferiore rispetto a quello a pavimento, che richiede appunto interventi edili più invasivi. L’impianto di riscaldamento a soffitto è davvero la svolta e l’alternativa più funzionale a quello a pavimento: consuma meno del riscaldamento a pavimento e permette di distribuire in maniera uniforme il calore, eliminando i punti freddi e donando un’atmosfera confortevole, pur riducendo i consumi energetici.

Però, nel caso l’ambiente abbia altezze elevate, potrebbe perdere di efficienza. Anche nel caso di soffitti bassi, questa soluzione non è la più ottimale ma bisogna considerare quello a pavimento. Dunque bisogna valutare sempre caso per caso ma è bene sapere che, oltre al sistema di riscaldamento a pavimento, c’è anche quello a soffitto.