Incardona-Diletta Leotta: numeri a confronto, c’è un dettaglio che ha sconvolto i fan

Eleonora Incardona, la “nuova Diletta Leotta”, a confronto con la conduttrice regina di DAZN. Il dettaglio non è sfuggito ai fan

La “nuova Diletta Leotta”. Eleonora Incardona è il volto nuovo di DAZN che sta spopolando sul web e sui social. Proprio come la conduttrice di punta della piattaforma streaming, Incardona è una classe 1991, anche lei siciliana e fidanzata con un calciatore.

L’ex volto di Sportitalia ha ufficializzato la relazione con il centrocampista del Torino Samuele Ricci, già nel giro della Nazionale di Spalletti e cercato dalle big della Serie A. La sua popolarità è in continua ascesa, proprio sulle orme di Diletta Leotta. I numeri a confronto sono ovviamente ancora tutti dalla parte della conduttrice di DAZN.

Diletta Leotta, infatti, può vantare fino a 9,1 milioni di followers su Instagram, mentre Eleonora Incardona si “ferma” a 1,1 milioni. In media i like ai post della Leotta variano da 130/140 mila a 400/500 mila, mentre per la Incardona si va dai 40/50 mila a 300/400 mila. Anche Karius “batte” Samuele Ricci, soprattutto per il suo passato in grandi club come il Liverpool di Klopp e per l’ascesa piuttosto recente del centrocampista granata. Il portiere, attualmente in forza allo Schalke 04, raggiunge 1,8 milioni di followers, mentre Ricci per il momento è a 80,6 mila followers su Instagram. Tuttavia, i numeri di Eleonora Incardona e della nuova coppia sono in continua crescita. La 34enne si candida a diventare uno dei prossimi volti di punta di DAZN e del calcio italiano.