Imu: ecco quando è possibile portarla in detrazione sulle tasse – calciomercato.it

I contribuenti che pagano l’Imu potrebbero chiedersi se sia possibile portare in detrazione il pagamento di queste imposte sulle tasse. Ecco quando si può fare.

L’Imu (imposta municipale unica) è un’imposta di competenza dei Comuni che devono pagare coloro che sono titolari di un diritto di proprietà o di godimento di un bene immobile. Il suo pagamento non è dovuto sull’abitazione principale del nucleo familiare, ad eccezione per gli immobili di categoria lusso.

Sono previsti comunque degli sconti per i pensionati all’estero e per gli immobili concessi in affitto con il canone concordato ma non ci sono esenzioni per gli immobili strumentali all’attività di impresa. Dunque, i contribuenti che pagano l’Imu potrebbero chiedersi se sia possibile e quando portare in detrazione il pagamento dell’Imu sulle tasse. Ebbene, la risposta è questa.

Quando è possibile usufruire della detrazione dell’Imu dalla tasse

Le detrazioni consentono ad un contribuente di ridurre il valore delle imposte lorde. Per questo in molti potrebbero chiedersi se sia possibile ottenerle anche per il pagamento dell’Imu. In realtà si può risparmiare su questa tassa grazie alla deduzione Imu, che è consentita sugli immobili strumentali.

In pratica, seguendo quello che è definito “principio di inerenza”, i costi connessi all’attività possono essere portati in deduzione dal reddito di impresa. L’Imu potrebbe essere considerato un costo connesso all’attività e per questo deducibile. Negli anni si è passati da una deduzione IMU del 50% (dal primo gennaio 2019 al 31 dicembre 2019), al 60% (dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2021) fino al 100% (dal primo gennaio 2022).

Tuttavia, per ottenere la deduzione al 100% dell’Imu sugli immobili strumentali all’attività di impresa, bisogna dimostrare la strumentalità e connessione tra l’immobile e l’attività. Secondo il Tuir, sono strumentali “gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato”.

Nelle società, i beni, per essere considerati strumentali, devono essere indicati nell’inventario. Per i professionisti sono strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione. A loro volta, gli immobili possono essere strumentali per natura oppure per destinazione. Quelli per natura sono:

immobili in categoria catastale A/10, cioè uffici, ovvio che siano strumentali per il professionista che esercita in tale sede la sua attività

immobili in categoria catastale B cioè convitti, scuole alloggi

immobili in categoria catastale C, cioè laboratori, magazzini, e locali di deposito

immobili in categoria catastale D, immobili a destinazione speciale, come industrie e fabbriche

immobili in categoria catastale E, immobili a destinazione particolare, come stazioni ferroviarie

Quelli per destinazione, invece, potrebbero essere usati per altri scopi, ma utilizzati effettivamente e direttamente dall’impresa per lo svolgimento della propria attività economica. Dunque l’Imu può essere dedotta, riducendo la base imponibile ai fini dell’imposta sui redditi ma non ai fini Irap. Infine, la deduzione segue il principio di cassa, quindi può essere portata in deduzione per l’anno di imposta in cui è stata versata.