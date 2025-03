Arrivano 1000 euro di arretrati in busta paga: grande regalo per i lavoratori dipendenti – calciomercato.it

C’è una gran bella notizia per i lavoratori dipendenti perché sono in arrivo per loro in busta paga ben 1000 euro di arretrati. Ecco come averli.

Il mese di marzo si apre con una notizia molto felice per alcuni lavoratori, che vedranno un incremento significativo nella propria busta paga. I lavoratori dipendenti, infatti, otterranno ben 1000 euro di arretrati in busta paga.

Ovviamente questa novità interessa solo alcuni di loro che otterranno una busta paga più pesante. Ecco a chi spetterà e come ottenere questi soldi.

I lavoratori dipendenti a cui spettano 1000 euro di arretrati

Busta paga più ricca per alcuni lavoratori dipendenti che otterranno un aumento di ben 1000 euro. I lavoratori che otterranno questo incremento sono i dipendenti statali delle Funzioni Centrali, vale a dire coloro che sono stati interessati dal rinnovo del contratto collettivo ufficializzato all’inizio del 2025.

Si tratta di:

ministeri

Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Agenzia del Demanio

Inps

Inail

Enac

Croce rossa italiana

Automobile club d’Italia

Per loro arriveranno in busta paga fino a 1000 euro, vale a dire quelli arretrati dall’inizio dell’anno. Infatti nella busta paga straordinaria ritroveranno tre mensilità arretrate del rinnovo dello stipendio, di circa 165 euro al mese, e l’aumento dell’indennità. Non si sa se in questo pagamento extra ci sarà anche l’importo dovuto per il taglio del cuneo fiscale.

A proposito di questo, molti dipendenti hanno trovato nel cedolino pubblicato da NoiPa, invece che un aumento, una decurtazione dello stipendio. Questo è dovuto al fatto che nella busta paga di alcuni lavoratori dipendenti non è stato inserito il beneficio del taglio del cuneo fiscale. Questo è capitato ad esempio a coloro che hanno un reddito annuo fino a 40.000 euro sia per il mese di gennaio che per quelli di febbraio e di marzo.

Come soluzione per loro, appunto, già da questo mese dovrebbe arrivare un cedolino extra con tutti gli arretrati a partire dal rinnovo contrattuale. Si parla di un importo fino a 1000 euro a cui saranno aggiunte le tre mensilità dell’indennità di amministrazione mancante. Non si sa ancora molto della questione relativa al cuneo fiscale, per la quale sembrerebbe necessario attendere l’adeguamento dei sistemi di NoiPa.

Si ricorda che chi vuole consultare e scaricare il proprio cedolino su NoiPa può farlo accedendo tramite Spid, Cie o Cns.