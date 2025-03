Il Bonus INPS che sta andando a ruba: 250 euro in pochissimi giorni ma può arrivare fino a 3000

Nel 2025, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha introdotto diverse misure di sostegno economico per le famiglie e gli individui in difficoltà finanziaria. Tra queste, spicca un bonus di 250 euro destinato a specifiche categorie di beneficiari.

A chi spetta il bonus INPS da 250 euro

Il bonus da 250 euro è rivolto principalmente alle lavoratrici madri con almeno due figli minori. Questa misura mira a sostenere il bilancio familiare, specialmente in un periodo in cui il costo della vita è in aumento. Per accedere al bonus, le madri lavoratrici devono rivolgersi al proprio datore di lavoro, che si occuperà di avviare la pratica. ​Requisiti per accedere al bonus

Per poter beneficiare del bonus, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Residenza in Italia : Il richiedente deve essere residente nel territorio italiano. ​

: ​ Numero di figli : Essere madre di almeno due figli minori.

: Rapporto di lavoro: Avere un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. ​ INPS +1 famiglia.governo.it +1

È importante notare che, per le lavoratrici madri di tre o più figli, è previsto un esonero totale dei contributi previdenziali fino a 3.000 euro annui, valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. ​INPS+1famiglia.governo.it+1

Come richiedere il bonus INPS da 250 euro

La procedura per richiedere il bonus è la seguente:​

Comunicazione al datore di lavoro: La lavoratrice deve informare il proprio datore di lavoro della volontà di avvalersi dell’esonero, fornendo il numero e i codici fiscali dei figli. ​ famiglia.governo.it Avvio della pratica: Il datore di lavoro avvia la pratica presso l’INPS. ​ Erogazione del bonus: Una volta approvata la richiesta, l’importo di 250 euro verrà accreditato direttamente sul conto corrente della madre beneficiaria. ​

Tempistiche e modalità di erogazione

Dopo l’approvazione della domanda, l’accredito del bonus avviene generalmente entro pochi giorni. Le beneficiarie possono verificare lo stato della loro richiesta attraverso il portale INPS o contattando un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) per assistenza.​

Altre agevolazioni disponibili

Oltre al bonus da 250 euro, l’INPS offre ulteriori agevolazioni per le lavoratrici madri. Ad esempio, è previsto un esonero contributivo totale per le madri di tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Questo esonero può arrivare fino a 3.000 euro annui ed è applicabile alle lavoratrici con contratto dipendente a tempo indeterminato, escludendo i rapporti di lavoro domestico. ​INPS+1famiglia.governo.it+1

In conclusione, il bonus da 250 euro rappresenta un sostegno concreto per le lavoratrici madri, contribuendo a migliorare il benessere delle famiglie italiane e a fronteggiare le spese quotidiane con maggiore serenità.​