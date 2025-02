Ore di apprensione per Wanda Nara, pauroso incidente poco fa: è in ospedale [Video]

Momenti di apprensione per Wanda Nara, ecco cosa è accaduto in queste ultimissime ore: spunta anche un Video che ha lasciato i fan della coppia a bocca aperta.

Tragedia sfiorata per Wanda Nara e per il fidanzato L-Gante sulla spiaggia di Pinamar (Argentina), dove si trovano attualmente in vacanza per qualche giorno di relax. Il noto rapper originario di General Rodríguez, infatti, si è reso protagonista di un pauroso incidente mentre era a bordo di un quad: probabilmente per una manovra sbagliata, L-Gante è caduto rovinosamente come mostrano alcune immagini apparse proprio in questi minuti su X.

“L-Gante internado”:

Porque el cumbiero 420 salió disparado de su cuatriciclo y se quebró las dos clavículas a la par pic.twitter.com/mxM1sDCGEU — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) February 18, 2025

Secondo quanto riferito dal programma televisivo LAM, i due in compagnia delle figlie di Wanda, Francesca e Isabella, si sarebbero recati immediatamente presso l’ospedale più vicino dove all’artista sarebbe stata riscontrata una frattura della clavicola. L’ex moglie di Mauro Icardi avrebbe successivamente rassicurato tutti con un eloquente “Forza amore mio” e una foto che lo ritrae sorridente nella struttura ospedaliera che si trova a pochi passi da Buenos Aires.

Wanda Nara-L-Gante, la storia d’amore procede a gonfie vele

Incidente a parte, la storia d’amore tra i due procede ormai a gonfie vele a tal punto che proprio nei giorni scorsi qualcuno ha parlato di una seconda gravidanza per la bellissima showgirl di Boulogne Sur Mer. I due, intanto, hanno acquistato uno splendido esemplare di barboncino e lanciato un pezzo musicale insieme, ovvero il remix di ‘Amore Verdadero‘, brano che proprio Wanda aveva dedicato diversi mesi fa a Icardi. Adesso il grandissimo spavento per quanto accaduto sulle spiagge di Pinamar, ma per fortuna il peggio sembra ormai alle spalle.

Wanda è sempre più concentrata sul proprio lavoro e soprattutto sulla sua love story con un ragazzo molto più giovane di lei (24 anni per il rapper, 38 per lei) che, però, le sta restituendo felicità e serenità dopo il momento buio della malattia (leucemia) e della fine del rapporto con l’attaccante del Galatasaray, attualmente fermo ai box per la rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio destro. “Elian è molto maturo, ha un cuore grande e tutto quello che fa lo fa con tenerezza“, le dichiarazioni rilasciate proprio recentemente da Wanda all’indirizzo di L-Gante: un amore, insomma, che sembra non conoscere ostacoli.