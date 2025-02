Il padel è lo sport più pericoloso in assoluto, allarme dei medici: cosa si rischia

Quasi tutti lo praticano, ma il padel resta lo sport più pericoloso in circolazione: ecco cosa si rischia secondo alcuni ortopedici e traumatologi.

È, senza ombra di dubbio, lo sport del momento e in pochissimi anni è riuscito nell’impresa di raccogliere milioni di appassionati in giro per il mondo. Il padel ormai non ha più bisogno di presentazioni e c’è qualcuno che auspica di vederlo addirittura tra le discipline in programma ai Giochi Olimpici di Brisbane (Australia) 2032. L’ok definitivo deve avvenire con almeno 7 anni di anticipo e, dunque, i prossimi mesi saranno cruciali per capire se la FIP (Federazione Internazionale di Padel) riuscirà a soddisfare i criteri stabiliti dal Comitato Olimpico Internazionale.

Intanto, però, cresce in maniera esponenziale il numero di persone che si avvicinano a questo sport inventato nel 1969 da Enrique Corcuera. Il noto uomo d’affari messicano, pur di giocare con racchette e palline nel campo da paddle nella sua casa di Acapulco, ne modificò le regole e considerò le pareti parte integrante del campo stesso. Il termine paddle divenne, poi, padel e si diffuse rapidamente prima in America Latina e poi in Europa.

Padel troppo pericoloso, ecco il rischio secondo i medici

L’Italia ha conosciuto questa disciplina quasi 35 anni fa e nel 1991 ha avuto origine la federazione ufficiale nel nostro paese. Paese nel quale il padel ha conosciuto un successo sempre più grande, anche se si registrano sempre più infortuni sulle superfici di gioco. “Assistiamo a numerose rotture e lesioni del tendine di Achille, oltre a strappi e lesioni muscolari del polpaccio. Si tratta dello sport che, negli ultimi anno, ha portato più pazienti in ambulatorio”, le parole di Andrea Grasso (ortopedico e traumatologo) riportate a ‘Il Messaggero’.

Gli fa eco Enzo Adriani, direttore di Traumatologia dello Sport e Chirurgia del ginocchio del policlinico Gemelli di Roma: “Nel gioco del padel ci sono tantissime rotazioni e viene sollecitato molto il ginocchio, non a caso vediamo diverse lesioni del crociato anteriore. Il 70 per cento dei pazienti operati di crociato per padel sono donne, che sono più predisposte a questo tipo di infortunio perché il bacino è un po’ più largo e il ginocchio un po’ più valgo“.

Perché tutti questi infortuni? La risposta arriva da Fabrizio Cortese, vicepresidente di Otodi, Società degli ortopedici e traumatologi ospedalieri italiani: “Questo sport viene praticato da chi non ha un adeguato allenamento. Spesso, replicando con il movimento alto della testa, sia della battuta che del diritto, molti atleti accusano problemi a livello dell’articolazione della spalla, oppure tendiniti a causa dell’uso eccessivo di alcuni muscoli“. Un vero e proprio campanello d’allarme , dunque, per tutti gli appassionati di quello che è lo sport del momento.