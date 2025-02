Sinner, accordo UFFICIALE con la Wada: sospeso fino a maggio

Clamorosa svolta nel caso doping che riguarda il tennista italiano: intesa con l’agenzia antidoping per la sospensione fino al mese di maggio

Jannik Sinner sospeso fino al 4 maggio. A sorpresa il tennista italiano e la Wada hanno trovato jujn accordo che mette fine al caso doping.

Niente Tas di Losanna dunque, con il numero 1 al mondo che ha trovato un’intesa con l’agenzia mondiale antidoping per chiudere la vicenda nata dopo la positività al clostebol a Indian Wells nello scorso mese di marzo. L’accordo prevede che Sinner non potrà allenarsi fino al 13 aprile, mentre il ritorno in campo avverrà dopo il 4 maggio.

In base a tale accordo, il campione altoatesino sarà costretto a saltare il torneo di Doha, ma anche il doppio appuntamento americano (Indian Wells e Miami), quindi Montecarlo e Madrid. Salva la sua partecipazione agli Internazionali d’Italia: dovrebbe proprio essere il Masters 1000 di Roma a segnare il ritorno in attività di Sinner.

Sinner patteggia, le parole del tennista

Dopo il patteggiamento Jannik Sinner ha voluto commentare la decisione e spiegare il motivo che lo ha spinto ad accettare la proposta della Wada.

“Questo caso incombeva su di me ormai da quasi un anno e il processo era ancora in corso, si sarebbe arrivati a una conclusione forse solo a fine anno – le dichiarazioni del tennista -. Ho sempre accettato di essere responsabile della mia squadra e mi rendo conto che le rigide regole della Wada rappresentano una protezione importante per il tennis. Per questo ho accettato l’offerta della Wada di risolvere il procedimento sulla base di un accordo 3 mesi di sospensione”.

L’avvocato di Sinner, Jamie Singer, ha voluto commentare il patteggiamento: “La Wada ha confermato i fatti accertati dall’Itia. Jannik non aveva alcjuna intenzione, nessuna conoscenza dei fatti e non ha ottenuto nessun vantaggio. gli errori commessi dai membri del suo team hanno portato a questa situazione”. Ora tutto è concluso: per Sinner ci saranno tre mesi di stop prima di poter tornare a giocare. Farlo a Roma, davanti al suo pubblico, sarà una motivazione non indifferente.