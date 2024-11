Isybank University Master: i vincitori del grande torneo di gaming alla Milano Games Week

Grande successo per la finalissima della isybank University Master, il più grande torneo nazionale universitario di videogiochi supportato da isybank

Giunta alla sua quinta edizione, la competizione è stata ospitata nella cornice più iconica del gaming italiano e ha visto la partecipazione di decine di università da tutta Italia, culminando in una giornata di spettacolo e adrenalina pura. Una giornata all’insegna del gaming competitivo.

La giornata è stata un crescendo di emozioni. Nei quarti e nelle semifinali, dodici talentuosi concorrenti si sono sfidati a colpi di strategia e abilità, fino a determinare i magnifici quattro che hanno avuto accesso alla finale, battezzata “Torneo dei Campioni”. Qui, due giocatori per Clash Royale – Ferdinando Mondello alias “Ferdi” dell’Università degli Studi di Palermo e Davide Del Como alias “Ares” dell’Università degli Studi di Bologna e due player per Rocket League – Matteo Bruschetta alias “Sorius” dell’Università Federico II di Napoli e Giacomo Zanini alias “MockingJay” dell’Università degli Studi di Ferrara, si sono sfidati per alzare al cielo l’iconico trofeo della competizione.

Isybank University Master: i vincitori dell’evento e le novità

In palio per i vincitori premi finalizzati alla formazione universitaria, da investire in strumenti e materiale dedicato allo studio. Il pubblico, sia presente in Milan Games Week sia collegato tramite le piattaforme di streaming degli organizzatori, ha seguito con il fiato sospeso ogni mossa, gol e colpo strategico.

La tensione e la passione trasparivano dai volti dei partecipanti, che hanno regalato uno spettacolo memorabile. Dopo circa due ore di sfide, con partite finite quasi tutte al cardiopalma, a portare a casa il trofeo ed il montepremi per Clash Royal è stato Matteo​ Bruschetta alias “Sorius” mentre per Rocket League, ad aggiudicarsi il primo posto è stato Ferdinando Mondello alias “Ferdi”.

Una conduzione stellare e telecronache mozzafiato a rendere l’evento ancora più speciale, la conduzione impeccabile di due volti amatissimi dal pubblico e ormai veterani per University Master: Antonella Arpa, conosciuta come Himorta, la cosplayer più famosa d’Europa, intervistata anche da noi di Calciomercato.it, e Bryan Ronzani speaker di Radio 105.

Entrambi hanno saputo creare un’atmosfera unica, coinvolgendo il pubblico sia in loco sia online. Dietro le quinte e nel cuore dell’azione, i content creators Giada Cristina Bessi e Raffaele Bottone alias “Ilsolitomute” hanno arricchito l’esperienza con interviste emozionanti ai concorrenti, offrendo uno sguardo intimo sulle emozioni e le strategie dei finalisti.

Un futuro promettente, con cinque edizioni alle spalle, la University Master si conferma una delle competizioni più prestigiose nel panorama del gaming italiano, non solo per l’elevato livello competitivo, ma anche per il suo impatto positivo sul mondo accademico, offrendo ai vincitori opportunità uniche grazie al sostegno delle borse di studio.

Gli organizzatori hanno già annunciato che la prossima edizione sarà ricca di sorprese, puntando ad aumentare il numero di giochi in rosa ed inserendo delle nuove logiche che semplificheranno la partecipazione del grande pubblico, includendo anche maggiormente quello femminile e i meno esperti di gaming.