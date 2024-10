Ritiro Valentino Rossi, annuncio improvviso poco fa: la decisione

Valentino Rossi fa un annuncio importante, ecco quando ci sarà il suo ritiro definitivo dalle competizioni sportive

Una vita dedicata ai motori e alle corse, fin dalla più tenera età quando scorrazzava sulle mini moto, osservato da suo padre Graziano. E diventando una vera leggenda dello sport italiano e internazionale. Valentino Rossi ha scritto pagine epiche nel motomondiale e non ha ancora finito di entusiasmare i suoi tifosi.

Una carriera nelle quattro classi motociclistiche durata complessivamente 25 anni, con ben nove titoli mondiali e una serie di imprese da tramandare ai posteri. Sui circuiti di tutto il mondo, Valentino ha segnato un’epoca e anche se adesso la scena è di altri la sua passione per le gare è intatta. Infatti, Rossi non ha minimamente smesso di dedicarsi alla velocità.

Se la sua presenza nel motomondiale è ancora nitida e distintamente avvertibile, pur non gareggiando più, tramite la celebre Academy che forma giovani piloti e con una scuderia, la VR46 Racing, di sua proprietà, Rossi sta continuando a correre con le quattro ruote, una passione che ha sempre avuto. Quest’anno, lo abbiamo visto in pista per il GT World Challenge Europe e per la classe GT3 del WEC. Ma quando si ritirerà? A 45 anni, Valentino non sembra proprio avere intenzione di smettere. Sul suo futuro, lui stesso ha comunque rilasciato dichiarazioni importanti.

Valentino Rossi resta in pista: “Non sono d’accordo”

Alla rivista web ‘Motorsport.com’, Valentino ha parlato a cuore aperto. Parlando del rapporto tra il mondo delle corse e la sua famiglia e spiegando che non avverte alcun condizionamento in merito.

“Non mi capita mai di mettermi al volante e pensare a mia figlia – ha spiegato – L’avere una famiglia non è assolutamente un problema nella mia carriera”. Oltre a Giulietta, prima figlia avuta da Francesca Sofia Novello, Valentino diventerà padre, a inizio 2025 per la seconda volta, ma da parte sua Rossi non intende arretrare quanto a voglia di correre. “Non sono d’accordo con quello che diceva Enzo Ferrari, secondo cui si perde un secondo a giro per ogni figlio che ti nasce – ha affermato – Il problema semmai è che diventi più vecchio. Vorrei correre almeno per un’altra decina d’anni“. Dunque, lo vedremo in pista ancora per diverso tempo.