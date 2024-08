Inter, ore bollenti per Palacios: incontro in corso per la fumata bianca | VIDEO CM.IT

Sono ore decisive per il possibile trasferimento dell’argentino Palacios alla corte di Inzaghi. Tutti i dettagli

Sono ore decisive per il possibile passaggio all’Inter di Tomas Palacios, profilo individuato dal club campione d’Italia come vice Bastoni per completare la rosa di Simone Inzaghi.

Proprio in questi minuti – come raccolto da Calciomercato.it – è iniziato il vertice nella sede nerazzurra tra la dirigenza e la delegazione argentina dell’Independiente Rivadavia e del Talleres, proprietarie del cartellino del giocatore e sbarcati a Milano questa mattina con un volo proveniente dall’Argentina. Presente all’incontro anche l’intermediario dell’operazione, già in Italia nella giornata di martedì. L’Inter preme per chiudere la trattativa e Palacios ha dato la priorità al sodalizio nerazzurro, rispetto ad altre offerte provenienti da Germania, Spagna e nelle ultime ore anche dalla Premier League.

Delegazione del #Talleres, nella figura di Juan Pablo Fassi, e del #Ridavia a Milano per discutere con l’#Inter dell’affare #Palacios. Inserimento nelle ultime ore di un club della #PremierLeague, ma il calciatore vuole solo i ⚫️🔵. Si tratta 🚧 @calciomercatoit @GiokerMusso — Alessio Lento (@alessio_lento) August 21, 2024

Calciomercato Inter, ci siamo per Palacios: incontro decisivo

Il presidente Marotta e il Ds Ausilio hanno messo sul piatto un’offerta di poco superiore ai 6 milioni di euro, oltre a una percentuale sulla futura rivendita.

👀 🇦🇷 #Inter – La delegazione argentina dell’Independiente Rivadavia e del Talleres (oltre all’intermediario della trattativa) è appena arrivata nella sede nerazzurra per il vertice sul futuro di Tomas #Palacios: sono ore decisive per il possibile trasferimento del giovane… pic.twitter.com/BDA75HEpru — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 21, 2024

I due club argentini, forti anche delle altre proposte arrivate in giro per l’Europa, puntano a incassare almeno 10 milioni di euro (bonus compresi) per dare il via libera all’operazione. C’è da limare quindi questa differenza tra le parti, anche se filtra ottimismo in casa nerazzurra per arrivare alla fumata bianca e consegnare Palacios a Inzaghi.