Frosinone, torna Cur in Campo: al via la seconda edizione

Tutto pronto per la seconda edizione dell’evento benefico che si terrà domani sera presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone

Mancano solamente 24 ore al via della seconda edizione di Cur in Campo, l’evento benefico di Calcio – Ultimi Romantici in programma domani sera, venerdì 31 maggio, dalle ore 20.00 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

L’evento, di cui TV Play è media partner, vedrà la partecipazione di tra grandi ospiti e leggende del mondo del calcio tra cui Francesco Totti, Luigi Di Biagio, Marco Amelia, Davide Moscardelli, Vincent Candela, Cristian Brocchi, Simone Tiribocchi, Stefano Sorrentino, Serse Cosmi e Stefano Colantuono.

La seconda edizione di Cur in Campo, condotta da Sofia Oranges, potrà essere interamente seguita in diretta sul sul canale Twitch di tvplay.it.