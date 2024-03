Acerbi-Juan Jesus, ora l’Inter rischia grosso: “Altri calciatori squalificati”

Il caso Acerbi-Juan Jesus potrebbe riservare altre squalifiche, oltre a quella per il difensore interista: l’annuncio che spiazza

Tiene banco in questi giorni il caso Acerbi-Juan Jesus, per il quale potrebbero esserci ripercussioni importanti. Il difensore del Napoli è tornato all’attacco sui social dopo la smentita del giocatore dell’Inter, si prevedono altre polemiche in serie, con Acerbi che intanto è stato allontanato dalla Nazionale per il presunto insulto razzista al brasiliano.

Mentre si attende la presa di posizione del club nerazzurro, l’ex arbitro Gavillucci, a Calciomercato.it, ha chiesto una condanna esemplare per Acerbi. In più, il caso potrebbe anche non riguardare soltanto il centrale interista, come ipotizzato da Mattia Grassani, legale del Napoli.

“Rischiano anche altri giocatori dell’Inter”, allarme nerazzurro

L’avvocato è intervenuto a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ e ha tratteggiato uno scenario decisamente particolare, oltre al rischio di stangata per Acerbi, primo protagonista di una vicenda come minimo poco edificante.

Ecco la spiegazione di Grassani: “Nel caso in cui emergesse l’offesa razziale, le 10 giornate di squalifica sarebbero il minimo. Ma potrebbero arrivare anche altre sanzioni ad altri suoi compagni di squadra che hanno visto e sentito e non hanno denunciato. Al momento parliamo di ipotesi, fin qui la procedura della FIGC è corretta. Ha operato bene anche l’arbitro, che non ha potuto sanzionare in campo non avendo visto o sentito niente”.