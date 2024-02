Liste UEFA: cosa cambia per la Juve dopo il mercato, in vista della prossima stagione

La sessione invernale di calciomercato si è conclusa giovedì 1 febbraio, ovviamente anche per la Juventus. La società bianconera nelle ultime ore della finestra di gennaio è riuscito a portare a Torino il tassello che mancava nel reparto di centrocampo

La Juventus di mister Max Allegri si rinforza anche nel reparto difensivo: a centrocampo è arrivato Carlos Acaraz dal Southampton, dietro invece il colpo in vista della prossima stagione è Tiago Djaló dal Lille. Cosa cambia per i bianconeri per quanto concerne la questione delle liste?

Nessun grande botto, ma qualche colpo ragionato e, si voglia, intelligente sì. Dapprima è arrivato Tiago Djaló, volto nuovo di questa Juventus, a titolo definitivo dal Lille. Il difensore, che in estate avrebbe goduto dello status si free agent – parametro zero – era seguito da vicino anche dall’Inter dell’ad Beppe Marotta. Il portoghese deve recuperare dall’operazione successiva alla rottura del legamento crociato ed è un colpo di prospettiva, in vista dell’uscita in estate di Alex Sandro.

Nelle ultime ore di mercato, a Torino, è arrivato anche Carlos ‘Charly’ Alcaraz, promettente centrocampista argentino. Il classe 2002 vestirà la maglia bianconera almeno fino a fine stagione: è in prestito con diritto di riscatto dal Southampton. La cifra fissata è alta, quasi 50 milioni, se l’ex Racing de Avellaneda farà bene, il football director Cristiano Giuntoli aprirà un tavolo di trattativa per la permanenza in bianconero. I nuovi arrivi, come consuetudine, modificano le dinamiche inerenti alle cosiddette liste, ma la Juventus non partecipa alle competizioni UEFA, quindi la situazione alla Continassa è diversa da quelle degli altri top club della Lega Serie A.

Calciomercato Juventus, Djalò e Alcaraz i volti nuovi: la situazione delle liste in casa bianconera

Il calciomercato rivoluziona spesso le rose delle squadre. Per quelle che partecipano alle competizioni europee UEFA, i nuovi innesti modificano le liste, che devono sottostare alle regole dell’Unione delle associazioni calcistiche europee. La Juventus però quest’anno non rientra nel novero delle società italiane interessate in ambito internazionale. Cosa cambia, dunque?

Il mercato di gennaio vede la Juventus protagonista con due nuovi innesti: Djalò ed Alcaraz. Sono loro i due nomi nuovi che la ‘Signora’ aggiunge per la prima squadra. Non prendendo parte alla competizioni internazionali UEFA, però, i discorsi legati alle liste non toccano i bianconeri nel corso di questa stagione. I due nuovi giocatori verranno aggregati senza ulteriori movimenti o modifiche per quanto riguarda la rosa di mister Max Allegri. In linea con la Lega Serie A.

La questione potrebbe cambiare per la Juventus in relazione alla prossima stagione, ma non allo stato attuale della rosa. Le liste Uefa si compongono di due tipi: Lista A e Lista B. Nella prima lista vanno inseriti giocatori nati dal 2001 in su, per un massimo di 25 tesserati. In questo gruppo, minimo otto, devono essere ‘formati localmente’ (tra club e federazione). La seconda lista, la ‘B’, è la lista detta in gergo ‘dei giovani’, ossia dei giocatori nati dal 2002 in poi.

La rosa della Juventus al momento non è così lunga. Di fatto ‘il gruppo dei 25’ differisce dalla rosa intera solamente per i giovani (alcuni aggregatisi dalla Next Gen in pianta stabile come Nonge e sopratutto Yildiz, ormai membro della prima squadra a tutti gli effetti come comunicato dalla stessa Società). Attualmente la Lista A sarebbe composta da 22 giocatori, pienamente in linea con il UEFA. In questi, c’è già inserito Tiago Djaló, classe 2000, ma non Carlos Alcaraz, classe 2002. Nei 22 compare Pogba – col futuro da decifrare ma verosimilmente lontano dal bianconero – ma non Fagioli, che invece rientrerà nella Lista A, nel gruppo dei giocatori formati localmente e nel club. Senza quindi superare il limite numerico dei tesserati inscrivibili. La situazione quindi ad oggi è sotto controllo per quando riguarda la futura partecipazione, auspicabile, alla UEFA Champions League per via dello sfoltimento della rosa dati i due soli impegni. In estate, però, la situazione sarà verosimilmente modificata, ma di slot a disposizione per la Lista A la Juventus ne avrebbe ancora.