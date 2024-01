Sinner fa la storia: vince l’Australian Open

Jannik Sinner entra nella storia: vince l’Australian Open superando Medvedev dopo cinque set

Jannik Sinner fa la storia: dopo una gara al cardiopalma vince l’Australian Open al quinto set superando Daniil Medvedev.

Il russo, come nella finale del torneo australiano del 2022, si è trovato davanti 2 set a 0 vincendo entrambi i set 6-3. Sinner però, come appunto Nadal due anni fa, ha rimontato, vincendo il terzo e il quarto set per 6-4 e ha infine vinto l’ultimo set 6-3. Una vittoria straordinaria che porta ancor più Sinner nell’Olimpo del tennis italiano. Erano 47 anni che un atleta azzurro non vinceva un torneo dello slam. L’ultimo era stato Adriano Panatta al Roland Garros.