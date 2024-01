Si taglia lo stipendio per Allegri: la risposta della Juventus

Pronto a tagliarsi lo stipendio per raggiungere Allegri: arriva la risposta della Juventus

Acquistato Tiago Djalo dal mercato invernale, la Juventus sta lavorando per portare a Torino diversi giovani. Vi abbiamo raccontato ad esempio come sia ormai molto vicino Pedro Felipe del Palmeiras.

C’è però anche chi a Torino vorrebbe tornare. Si tratta di Federico Bernardeschi, che dall’estate 2022 ha lasciato l’Europa per la Mls. L’avventura a Toronto del giocatore toscano, campione d’Europa con la Nazionale azzurra, potrebbe però terminare a breve. Perché la voglia di tornare in Serie A è forte, soprattutto quella di tornare a Torino, dove Bernardeschi ha già giocato cinque stagioni.

Juve, niente da fare per il ritorno di Bernardeschi

Il classe 1994 sarebbe pronto ad abbassarsi lo stipendio attualmente percepito in Canada per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri, ma l’idea della Juventus non sembra combaciare con i piani del giocatore.

Come infatti riferisce ‘Sky Sport’ il club bianconero avrebbe detto no ad un ritorno di Bernardeschi a Torino. Il giocatore non convince del tutto, nonostante la sua disponibilità a tagliarsi l’ingaggio. Il giocatore avrebbe voluto lavorare nuovamente con Allegri, ma le porte di un suo ritorno alla Juventus sono destinate a restare chiuse. Potrebbero comunque riaprirsi quelle della Serie A. Tra i club più interessati c’è infatti la Lazio, che sta lavorando sul mercato per nuovi innesti a centrocampo come Karazor dello Stoccarda, ma che starebbe pensando di rafforzare il proprio reparto esterni proprio con il campione d’Europa in carica. Sarri ha già avuto Bernardeschi in bianconero e avrebbe dato il suo benestare per il suo arrivo a Roma.