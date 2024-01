WhatsApp svela a tutti da dove stai scrivendo: scoperta scioccante

La rivelazione inquietante sulla funzionalità di WhatsApp

Tre le applicazioni in assoluto più scaricate al mondo e soprattutto in Italia, WhatsApp rimane uno dei social più utilizzati per i servizi di messaggistica istantanea e non solo. Di pari passo con i continui aggiornamenti del gruppo Meta, anche WhatsApp ha conosciuto un’evoluzione costante negli ultimi anni.

A rivelare una zona grigia dell’app di successo, è stato però Tal Be’ery, co-fondatore e CTO di ZenGo Wallet. Secondo la sua scoperta, infatti, chiunque abbia in rubrica il numero WhatsApp di un utente, potrà capire se l’applicazione viene utilizzata da app mobile, da app web o da desktop.

Una scoperta scioccante che potrebbe creare non pochi problemi in termini di Privacy degli utenti. Tal Be’ery ha dimostrato quanto affermato sulle pagine di ‘TechCrunch’ per mezzo di test eseguiti con dei numeri WhatsApp verificati. Runa Sandvik, esperta di sicurezza digitale, ha avvertito tutti circa la possibilità per gli hacker di poter accedere con più facilità su un desktop, obiettivo più semplice da raggiungere rispetto ad uno smartphone.

Di tutta risposta, Zade Alsawah – portavoce di Meta – ha spiegato a ‘TechCrunch’ che l’azienda ha già ricevuto e analizzato le conclusioni realizzate di Be’ery, affermando però che tale ricerca non rappresenta comunque una minaccia poiché l’attuale design di WhatsApp “è ciò che gli utenti desiderano e si aspettano”.