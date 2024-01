Francisca Silva Grelmos incanta san Siro e i social: tutti pazzi per lady Leao

In Milan-Cagliari di Coppa Italia, tutti gli occhi erano per lei: Francisca Silva Grelmos, la fidanzata di Leao e nuova star del web

Il Milan ha sbrigato senza troppi problemi la pratica in Coppa Italia contro il Cagliari. Un netto 4-1 per avanzare ai quarti di finale, in gol anche Leao subentrato nel secondo tempo. Una rete, quella del portoghese, che si attendeva da tempo. Forse, a propiziarla, la presenza sugli spalti della sua fidanzata, la splendida Francisca Silva Grelmos.

La serata si è improvvisamente illuminata quando le telecamere televisive e gli obiettivi dei fotografi l’hanno inquadrata. Bellezza mozzafiato, sguardo magnetico irresistibile e seducente, l’attenzione di tutti si è spostata su di lei. E in queste ore la sua celebrità sui social è ai massimi livelli.

Francisca e Leao, a quanto sembra, sono fidanzati da tempo. I primi indizi apparvero all’inizio del 2022, quando lei stessa pubblicò una foto di loro due insieme su Instagram. A seguire, nell’autunno successivo, un video su Tik Tok in cui si trovavano insieme sul divano. L’attaccante ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata, ma adesso non sembrano esserci più dubbi. E gli scatti di Francisca stanno spopolando sul web.

Francisca Silva, Instagram in tilt: trasparenze micidiali

Il suo profilo Instagram è destinato a crescere ulteriormente di popolarità. Al momento, siamo di poco sopra i 65 mila followers per lei, una cifra che aumenterà vertiginosamente nel prossimo futuro. Oltre agli scatti di San Siro, ecco uno degli ultimi pubblicati sulla sua pagina.

In una villa sul Lago di Como, in questi giorni, la ragazza ha dato spettacolo. Non si sa bene quanti anni abbia e cosa faccia nella vita, ma il suo fascino non può passare inosservato. Con questo primo piano dalle trasparenze audaci che ne mette in risalto curve considerevoli. Like e applausi a scena aperta, e non potrebbe essere altrimenti.