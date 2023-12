Napoli, da Elmas a Zanoli: le trattative in uscita a gennaio

Anche il Napoli pensa alle cessioni del calciomercato di gennaio: scopri tutte le possibili uscite da Elmas a Zanoli e Gaetano

L’inizio di stagione del Napoli è stato costellato da pochissimi alti e una quantità indicibile di bassi, che ha portato i campioni d’Italia in carica a sprofondare a 14 punti dalla vetta della classifica presidiata dall’Inter. La lotta al quarto posto è serrata, ma i tifosi sono rimasti estremamente scontenti di questi primi mesi di campionato.

Il disastro estivo che ha portato all’addio di Spalletti, Giuntoli e Kim, sostituiti da Rudi Garcia, Meluso e Natan è stato cementificato da una pessima preparazione atletica e da risultati disastrosi tra Serie A e Coppa Italia. Per ultimo, l’umiliante ko per 4-0 al Maradona contro il neo promosso Frosinone.

Davanti ad una debacle simile, che ha portato all’esonero di Garcia e al ritorno dopo 10 anni di Walter Mazzarri, Aurelio De Laurentiis ha scelto di agire in prima persona. Per il Napoli è necessaria una rivoluzione, non solo in entrata, ma anche in uscita.

Napoli, le cessioni di gennaio: i nomi in lista

Squadra demotivata o sazia? Un mix, che starebbe spingendo la dirigenza partenopea a delle scelte importanti. Il patron azzurro ha annunciato almeno 3 acquisti dal mercato estivo (un difensore, un centrocampista e un terzino), ma le cessioni potrebbero essere anche di più.

Si parte da quella ormai quasi ufficiale: Elmas sarà un nuovo calciatore del Lipsia. Il tutto fare macedone lascerà i partenopei per 25 milioni di euro ed in queste ore ha già raggiunto la Germania. Il 24enne saluta dopo 189 presenze, 19 gol, 11 assist, uno Scudetto e una Coppa Italia.

Sulla via d’uscita anche Alessandro Zanoli, che piace molto al Genoa. Il terzino classe 2000 non ha pienamente convinto la società e dopo il prestito di 6 mesi dello scorso anno alla Sampdoria, potrebbe tornare a Genova ma sponda rossoblu. Le parti sono in trattativa anche per le modalità, che potrebbero portare anche ad una cessione a titolo definitivo.

In prestito, invece, può essere girato all’Empoli Gianluca Gaetano. Il giocatore cresciuto nel vivaio azzurro, vorrebbe più spazio e, come successo a Folorunsho con il Verona, la piazza giusta potrebbe essere quella toscana, in piena lotta salvezza. Minutaggio ed esperienza che possono far comodo anche in caso di rientro.

Molto più complessa la situazione che riguarda Diego Demme. Anche con Luciano Spalletti lo scorso anno è stato tra i calciatori meno utilizzati nella rosa e la sua apparizione in Coppa Italia, seppur convincente, rischia di essere anche l’ultima in maglia azzurra. Il suo ingaggio da 2,5 milioni di euro (il quarto più alto nel club), è però il vero problema. Nessuna società si è fatta concretamente avanti ed il Napoli continua a sperare in un ritorno del Lipsia.

Pochissimo spazio anche per Alessio Zerbin, che piace al Frosinone. Anche in questo caso le società potrebbero iniziare a parlarne nelle prossime settimane, per valutare un prestito o, addirittura, una cessione a titolo definitivo.

Infine, c’è il caso Ostigard. Il centrale norvegese ha giocato 17 partite dall’inizio dell’anno, ma non ha convinto, tanto da essere stato inserito sul mercato. Il Napoli acquisterà un centrale a prescindere dalla sua ipotetica cessione, ma, in caso di addio, allora procederà ad un secondo colpo in quel reparto. Il suo valore è di 15 milioni di euro, ma per ora ancora nessuna squadra ha bussato alla porta.