Elisabetta Canalis, è già sogno d’estate: anteprima bollente in bikini

Elisabetta Canalis ci porta alle atmosfere della bella stagione: il primo scatto della sua nuova collezione in costume è da urlo

Non ci sono mai dubbi, né possono essercene, sulla classe e sull’eleganza di Elisabetta Canalis. La showgirl sarda è da tempo entrata nella leggenda grazie alla sua presenza impagabile che continua a far sognare gli ammiratori a distanza di anni.

Splendida come quando, da giovanissima, spopolava sul palco di Striscia la Notizia, di cui ancora adesso è considerata l’icona assoluta della velina. Sembra incredibile, eppure è tutto vero. A 45 anni, Elisabetta ha ancora la sensualità esplosiva e incontenibile di una ragazzina e con i suoi scatti, quasi ogni giorno, incanta i tantissimi ammiratori sul web.

Anche in questo 2023, per i suoi oltre tre milioni e mezzo di followers su Instagram, non sono mancati momenti letteralmente da incorniciare. Come hanno dimostrato i servizi fotografici autunnali in Italia e gli scatti degli ultimi giorni in lingerie super provocante a tema natalizio. Ma Elisabetta guarda già avanti e ci da’ una anticipazione clamorosa di cosa ci aspetta nel 2024.

Elisabetta Canalis è già spaziale in bikini: sirena sulla spiaggia dal lato A e dalla silhouette incontenibile

Un regalo inaspettato ma davvero sublime, quello proposto dalla Elisabetta nazionale, che ci offre in anteprima uno scatto della sua nuova collezione di costumi che vedrà la luce con il nuovo anno.

Inutile dire che la Canalis è in forma smagliante e la posa da distesa sulla spiaggia ne evidenzia il fisico perfetto in ogni dettaglio. Gambe pazzesche, fianchi sinuosi e soprattutto una scollatura contenuta a dir poco a fatica dal bikini, una soggettiva inevitabilmente presa d’assalto dal pubblico a suon di like e commenti entusiasti. Non ci si sbaglia mai, quando Elisabetta decide di fare sul serio non ce n’è per nessuno.