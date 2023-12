Ct donna dopo gli Europei, Sneijder choc: “Stiamo impazzendo”

L’ex centrocampista olandese con un’uscita poco elegante che farà sicuramente discutere

Non ha probabilmente pensato alle conseguenze delle sue dichiarazioni, Wesley Sneijder, nel commentare la possibilità da qui a breve termine di poter assistere anche alla presenza di allenatrici donne alla guida di formazioni maschili. Ipotesi presa in considerazione da un paio di Federazioni, su tutte Olanda e Inghilterra.

Un’idea rivoluzionaria che potrebbe apportare delle visioni nuove al mondo del calcio, specialmente oltremanica dove da settimane si vocifera della possibile nomina di Sarina Wiegman – attuale commissario tecnico dell’Inghilterra Femminile, alla guida di quella maschile al posto di Gareth Southgate al termine degli Europei di Germania 2023. Una tendenza che potrebbe dar vita ad un terreno inesplorato nella storia di uno sport sempre più aperto al cambiamento positivo.

Peccato, però, che non tutti siano sulle stessa lunghezza d’onda come come nel caso di Wesley Sneijder. L’ex centrocampista dell’Inter, ospite di un noto programma tv olandese, non ha esitato a scagliarsi contro la possibile scelta dell’Inghilterra. Dichiarazioni choc da parte dell’ex fantasista che si allontanano dal vero spirito del calcio, uno sport che negli anni si è evoluto abbattendo ogni barriera pregressa.

Sneijder contro i Ct donna per squadre maschili: “Penso sia già troppo parlarne”

Sneijder non ha utilizzato mezzi termini per esprimere la sua opinione, sminuendo addirittura la possibilità che ciò possa accadere da qui a breve tempo.

Queste le dichiarazioni choc pronunciate dall’ex calciatore olandese: “Secondo me stiamo esagerando. Forse adesso le cose sono cambiate, ma se ripenso a me in uno spogliatoio non potrei mai pensare di essere allenato da una donna. Con tutti i discorsi, più umoristici, che ne derivano. Non ho nulla contro le donne, ma credo che stiamo un po’ impazzendo. Sentivo dire che bisogna provarci, ma dico ‘perché provarci proprio ora?’. Se accadrà va bene, ma ce ne stiamo occupando in maniera eccessiva in questa fase. Penso sia già troppo parlarne. Lasciamo che accada naturalmente. Forse succederà o forse no: spingere affinché accada subito lo ritengo solo controproducente”.