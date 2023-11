Estrazione Superenalotto 17 novembre 2023: risultati, vincite e quote

Estrazione Superenalotto 17 novembre 2023: risultati e numeri estratti del Superenalotto, verifica le vincite

Ritornano i consueti appuntamenti con le estrazioni del Superenalotto. Terza estrazione settimanale, stasera venerdì 17 novembre 2023. Dopo la vittoria del jackpot di ieri sera, si riparte da una quota di 18 milioni di euro. Scopri con noi tutte le vincite della serata.

Risultati Estrazione Superenalotto di venerdì 17 novembre 2023

SUPERENALOTTO

punti 6: Numero vincite 0, Quote 0.00 euro

punti 5+1: Numero vincite 0, Quote 0.00 euro

punti 5: Numero vincite 1, Quote 125.013.24 euro

punti 4: Numero vincite 280, Quote 457, 94 euro

punti 3: Numero vincite 11.945, Quote 32.16 euro

punti 2: Numero vincite 204.851, Quote 5.81 euro.

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0, Quote 0.00 euro

Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote 0.00 euro

Punti 5SS: Numero vincite 0, Quote 0.00 euro

Punti 4SS: Numero vincite 1, Quote 45794.00 euro

Punti 3SS: Numero vincite 38, Quote 3216 euro

Punti 2SS: Numero vincite 794, Quote 100 euro

Punti 1SS: Numero vincite 5582, Quote 10.00 euro

Punti 0SS: Numero vincite 13.215, Quote 5.00 euro

Combinazione vincente SuperEnalotto: 14 75 70 63 89 23

Numero Jolly: 59

Numero Superstar: 83

Jackpot: 18.000.000 euro