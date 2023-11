Raspadori e il Napoli: diverse soluzioni per Garcia

Raspadori è un giocatore fondamentale per il Napoli; con lui, infatti, sono diverse le soluzioni tattiche per i partenopei

Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto nella passata stagione, vuole confermarsi campione d’Italia ma non sarà semplice arrivare davanti alle milanesi e ad una Juventus che, senza coppe, potrebbe avere un vantaggio non di poco conto. I partenopei, però, hanno una rosa di assoluta qualità nonostante alcune cessioni importanti come quelle di Kim e Spalletti.

La società ha deciso di puntare su Garcia, tornato in Italia dopo l’esperienza passata sulla panchina della Roma; l’allenatore si è preso una bella responsabilità ed ha accettato anche una grande sfida perché confermarsi più forte di tutti, in un campionato difficile come quello italiano, non è mai semplice ma il tecnico vuole togliersi grandi soddisfazioni in una città come quella di Napoli.

Come ha giocato Raspadori l’ultima partita: Salernitana Napoli

L’ultima partita di campionato giocata dal Napoli è stata la sfida in casa della Salernitana; un match che è stato un vero e proprio testa coda tra due squadre con ambizioni decisamente diverse. I partenopei sono riusciti a conquistare i tre punti grazie ad un gol per tempo; la rete del momentaneo vantaggio è stata realizzata da Raspadori.

Prestazione importante da parte dell’attaccante che sta confermando di poter dare un contributo fondamentale alla sua squadra costretta, in questo momento, a rinunciare ad Osimhen. Il centravanti azzurro è in un periodo di forma incredibile e lo dimostra partita dopo partita.

Fantacalcio: i voti di Raspadori

Giocatore importante per il Napoli sia a partita in corso sia entrando dalla panchina ma è anche indispensabile dal punto di vista del Fantacalcio. L’esordio in campionato è arrivato alla prima giornata contro il Frosinone quando i partenopei hanno vinto in rimonta e Raspadori ha fornito una prestazione importante guadagnano un buonissimo sei.

A livello fantacalcistico sbagliare un calcio di rigore ti va a penalizzare non poco dal punto di vista della valutazione; è quello che è successo a Raspadori contro il Sassuolo con l’attaccante che ha fallito dagli undici metri ottenendo un due e mezzo. Il primo big match del Napoli è arrivato alla terza giornata, contro la Lazio; partita che i partenopei hanno dominato nei primi trenta minuti per poi calare alla distanza. Prestazione non positiva dei ragazzi di Garcia con il centravanti ad aver ricevuto un cinque e mezzo.

La prima soddisfazione, a livello di bonus, è arrivata in casa del Genoa quando ha realizzato uno dei gol che hanno permesso alla sua squadra di recuperare il doppio svantaggio. Prestazione da dieci per un giocatore che ha mostrato tutte le sue qualità a livello offensivo. Sufficienza piena, invece, in casa del Bologna in un match non semplice per i campioni d’Italia considerando le qualità di Thiago Motta.

Senza voto contro l’Udinese dove è entrato nel finale, Raspadori è stato determinante contro il Lecce con un passaggio vincente che gli ha permesso di ottenere un sette e mezzo assolutamente meritato. Entrato alla mezz’ora del primo tempo contro la Fiorentina non è riuscito a dare il giusto contributo ottenendo un cinque e mezzo; nelle ultime tre partite disputate in campionato, contro Verona, Milan e Salernitana, è stato assolutamente decisivo con un assist e due gol che gli hanno permesso di ottenere otto e due dieci come valutazione.

Come ha commentato Raspadori su Instagram

Il centravanti del Napoli, come molti suoi colleghi, ha un profilo Instagram dove è solito commentare i risultati delle partite della sua squadra. Ha fatto un post anche dopo l’ultima partita di Champions League.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo Raspadori (@giacomo.raspadori)

Raspadori nella probabile formazione di Napoli Empoli

La prossima partita di campionato vedrà il Napoli affrontare l’Empoli in un match determinante per i partenopei che vogliono arrivare alla sosta per le nazionali con un’altra vittoria. Sarà fondamentale il giusto approccio considerando le difficoltà della sfida dettate da una squadra, l’Empoli, che non ha assoluto bisogno di conquistare un risultato positivo per la classifica.

Tra i protagonisti del match ci sarà, senza ombra di dubbio, Raspadori; l’attaccante dovrà sostituire, ancora una volta, Osimhen ma sta dimostrando di poterlo fare senza troppi problemi. Le sue caratteristiche e la sua capacità all’interno dell’area di rigore può risultare determinante per dare un contributo importante nel tentativo di vincere la partita.

Andiamo a vedere la probabile formazione del Napoli con la presenza, dal primo minuto, del centravanti azzurro. Meret; Olivera, Natan, Ostigard, Di Lorenzo; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Raspadori, Politano

Raspadori nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Un centravanti molto importante, come abbiamo detto, per la stagione del Napoli ma anche dal punto di vista fantacalcistico potendo regalare non poche soddisfazioni, a livello di gol e assist, a chi ha deciso di puntare su di lui. Da questo punto di vista andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, di Raspadori.

Gol: tre

Assist: due

Rigori sbagliati: uno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 7.1

Raspadori e le soluzioni tattiche a disposizione di Garcia

In questo momento, senza Osimhen (punto fermo del Napoli), i partenopei possono fare affidamento su Raspadori, centravanti azzurro che sta dimostrando di essere un giocatore determinante per la rosa di Garcia. Uno con le sue caratteristiche può regalare grandi soddisfazioni all’interno di una stagione dove gli obiettivi del Napoli, tra Serie A ed Europa, sono molto importanti.

Uno degli aspetti più importanti di Raspadori è, senza ombra di dubbio, la sua duttilità tattica; sono tante le possibilità che ha il Napoli con il centravanti azzurro a partire dal ruolo del centravanti nel 4-3-3. Un’altra soluzione, a livello di modulo, è il 4-2-3-1 dove l’attaccante della nazionale può essere impiegato come trequartista alle spalle della prima punta. Duttilità tattica, ripetiamo, fondamentale nella stagione in corso.