Kouamé nuovo oggetto del desiderio: ecco il club che lo vuole

Christian Kouamé finora ha avuto scarso minutaggio nella Viola, ma una squadra spagnola è sulle sue tracce per averlo a gennaio.

Il classe 1997 Christian Michael Kouakou Kouamé è attaccante che integra la rosa della Fiorentina nel campionato 2023/2024, ma nella Viola non è alla prima annata. In campo è una punta centrale, con buona tecnica di base e notevole velocità per via anche della sua ampia falcata.

In questa prima parte del torneo di Serie A è stato visto in campo in sette occasioni su undici, con prestazioni piuttosto altalenanti. Ma le sua qualità non si discutono e, non caso, Kouamé è stato chiamato dalla Costa d’Avorio per le prove generali della Coppa d’Africa che si terrà a partire dal prossimo gennaio. La nazionale del paese centro-africano ha tutto l’interesse a puntare anche su di lui per ottenere la vittoria finale.

Ebbene, nella nostra sintetica scheda sarà riportato, in sintesi, il percorso del calciatore nelle prime undici gare di campionato, ma scopriremo anche qual è la squadra che ha messo gli occhi su di lui e vorrebbe accaparrarselo. I dettagli.

Come ha giocato Kouamé nell’ultima gara contro la Juventus

All’undicesima giornata la Viola ha affrontato i bianconeri in un match casalingo che non ha permesso al club toscano di ottenere punti. Ne è scaturito infatti un 1-0 finale per la Juventus ed attacco della Fiorentina decisamente poco brillante.

Tra i giocatori sottotono anche Christian Kouamé che ha avuto alcuni palloni buoni del primo tempo, ma non è stato in grado di sfruttarli rendendosi pericoloso per la retroguardia bianconera.

Per l’atleta ivoriano una gara dunque senza particolari guizzi, con sostituzione al minuto 78 e l’ingresso in campo di Sottil al suo posto. Ecco perché è arrivato solo un 5,5 al Fantacalcio.

Kouamé, i voti al Fantacalcio

Nella prima parte di questo campionato di calcio Kouamé non è stato una presenza fissa in campo, ribadendo finora un trend già visto nello scorso torneo 2022/2023, in cui l’atleta totalizzò 28 presenze a voto e soli 4 gol.

Potenzialmente però Kouamé ha la qualità per fare molto bene, essendo un attaccante dinamico e veloce. Esclusa la prima giornata contro il Genoa in cui non è entrato in campo perché squalificato, l’ivoriano ha giocato in sette gare finora, ma non sempre da titolare e, soprattutto, senza mai fare tutti i 90 minuti.

Con l’ultima gara contro la Juve, Kouamé è andato a voto cinque volte al Fantacalcio, e in due occasioni non ottenendo la sufficienza. Sia alla terza giornata contro l’Inter, sia alla alla quinta contro l’Udinese – infatti – l’atleta ha ottenuto un 5,5 per via di prestazioni non particolarmente brillanti che si sommano all’ultima gara non positiva contro la Juventus.

Meglio è andata alla settima giornata, match contro il Cagliari in cui la Viola ha prevalso nettamente per 3-0. Nella gara è arrivato un sei al Fantavoto, ma Kouamé ha brillato particolarmente nel match contro l’Atalanta alla quarta giornata, anch’esso conclusosi con una vittoria – questa volta per 3-2.

Entrato al minuto 63, l’ivoriano ha fatto un gol e ha offerto una prestazione più che buona, che gli è valsa un dieci al Fantacalcio.

L’Almeria vorrebbe Kouamé: pronta un’offerta di 5 milioni

Kouamé divide la tifoseria viola tra chi ne apprezza le qualità, pur non sempre espresse in questo inizio stagione, e chi invece ne vorrebbe la cessione. Tatticamente il suo ruolo nella Viola potrebbe però tornare utile a mister Italiano, specialmente nel prosieguo del campionato. L’atleta è infatti un attaccante di piede destro che ama spaziare sul tutto il fronte offensivo, gradendo particolarmente il ruolo di seconda punta in un attacco a due, ma capace anche di interpretare il ruolo di esterno o di centravanti in un tridente.

Insomma pur non avendo di certo brillato finora, il suo repertorio merita considerazione: infatti, oltre alla velocità, Kouamé spicca anche per l’abilità a smarcarsi in profondità e nell’inserimento palla al piede.

Un profilo che sta facendo gola al club spagnolo dell’Almeria, ultimo in classifica nel campionato spagnolo. In base a quanto indicano alcuni media spagnoli, l’Almeria avrebbe deciso di puntare su Christian Kouamé per rinforzare il proprio reparto d’attacco. Per agevolare il trasferimento, il club punterebbe sullo scarso minutaggio nelle prime undici giornate di A e su un contratto in scadenza che ancora non è stato rinnovato.

Circolano voci di un’offerta a gennaio di circa 5 milioni per spingere la Fiorentina a cederlo. Ma mister Italiano, molto probabilmente, non lo farà andare via a metà stagione perché, se è pur vero che ha giocato poco, è pur sempre una pedina utile a gara in corso e per sostituire eventuali infortunati.