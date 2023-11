Insigne, su Instagram le scuse forzate ai tifosi del Napoli: il perché è sorprendente

Insigne non sta brillando negli USA e in più recentemente ha dovuto scusarsi coi tifosi del Napoli per alcune parole ‘sfrontate’ su Instagram.

La sua avventura in America non sta andando nel migliore dei modi e, qualche tempo fa, Lorenzo Insigne si è trovato anche in una situazione inaspettata, per lo meno visti i suoi trascorsi con il club del Napoli.

Partiamo da un dato di fatto: l’attuale contesto per il calciatore non è di certo dei migliori. Infatti al Toronto FC i supporter locali speravano di vedere un nuovo Giovinco, ma così finora non è stato: il club naviga nei bassifondi della MLS e l’addio al Napoli non è stato ben digerito dal numero 24 del club canadese. Lorenzo Insigne finora non ha mai contribuito sensibilmente ai risultati della squadra e i rapporti con la tifoseria sono rimasti freddi.

Recentemente, oltre alle prospettive di un nuovo trasferimento, con possibile ritorno in Europa o la firma di un contratto faraonico per giocare con un club arabo, Insigne ha dovuto anche esprimere ai tifosi napoletani le proprie scuse.

Il motivo è un incontro con Messi durante una partita di MLS. Che cosa è successo esattamente? Scopriamolo insieme.

Insigne – Messi, la foto con l’idolo che ha scatenato le polemiche

Ebbene, il calciatore classe 1991, dopo aver giocato la partita di MLS Inter Miami-Toronto lo scorso settembre, ha postato su Instagram una foto che lo ritrae con il fuoriclasse Leo Messi. Nulla di compromettente – si potrebbe pensare – dato che La Pulce è una stella planetaria ed è un idolo anche per gli stessi calciatori professionisti. Il problema, però, è stato scatenato da una frase a corredo della foto, la quale – come accennavamo – ha costretto ex capitano del Napoli a chiedere scusa ai tifosi del Napoli.

L’occasione per la foto è legata ad un particolare momento di quella gara, poi finita 4-0 per la squadra di Messi, in cui l’argentino ha incrociato Lorenzo Insigne in un contrasto a metà campo. Sono seguite poi alcune brevi chiacchiere tra i due durante il primo tempo, con sorrisi per ambo i giocatori in un clima disteso e gioviale.

Insomma, per Lorenzo Insigne deve essere stato un autentico piacere avvicinarsi al grande campione e, non a caso, dopo la gara – in una stories – l’ex capitano del Napoli ha voluto rimarcare la bella circostanza. Proprio le parole usate su Instagram non sono piaciute ai tifosi del Napoli: “Con el mejor de la historia” e l’emoticon della capra che sta a significare ‘goat’ – ovvero il migliore di tutti i tempi. A Napoli – e non solo a Napoli – il migliore non è lui.

Il messaggio di scuse di Lorenzo Insigne

Definirlo così non è piaciuto ai suoi ex tifosi, perché a Napoli il migliore di tutta la storia del calcio è un altro giocatore, ovvero Diego Armando Maradona. Altri però nel mondo ritengono Leo Messi il più grande, o anche Pelé: insomma, come si sa, su questo tema mettere tutti d’accordo è impossibile ma ciò che ai fan del Napoli non è piaciuto è stata proprio quella breve frase – una sorta di onta che ha come responsabile proprio Insigne, che nella squadra di Maradona ha giocato come capitano.

Essendo un social di portata globale, su Instagram sono subito piovuti messaggi di ogni tipo nei confronti di Lorenzo Insigne, ritenuto colpevole di aver scritto un’eresia calcistica.

Ne è seguito così, poche ore dopo, un post di scuse, quasi a voler fare dietrofront. Con un’immagine stilizzata del Pibe de Oro, il calciatore oggi al Toronto FC ha usato queste parole: “Ci sono alcune fedi, che vanno al di là del calcio giocato, Maradona è inciso nel cuore e sulla pelle di tutti noi napoletani. Non era mia intenzione fare alcun tipo di paragone. Il mio unico DIOS10 è e sarà sempre Diego Armando Maradona“.

Ecco allora le scuse servite ai tifosi napoletani. E c’è da scommettere che se Insigne incontrerà di nuovo La Pulce, il suo prossimo post sarà molto più diplomatico e prudente.