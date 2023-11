Estrazione Superenalotto 3 novembre 2023: risultati, vincite e quote

Estrazione Superenalotto 3 novembre 2023: risultati e numeri estratti del Superenalotto, verifica le vincite

Ritornano i consueti appuntamenti con le estrazioni del Superenalotto. Terza estrazione settimanale, stasera venerdì 3 novembre 2023. Il jackpot sarà di 78,9 milioni di euro. Scopri con noi tutte le vincite della serata.

Risultati Estrazione Superenalotto di venerdì 3 novembre 2023

SUPERENALOTTO

Punti 6: 0

Punti 5+1: 1 per 398.024,95 €

Punti 5: 6 per 21.432,12 €

Punti 4: 323 per 408,06 €

Punti 3: 11.634 per 34,76 €

Punti 2: 181.085 per 6,76 €

SUPERSTAR

5 Stella: 0

4 Stella: 0

3 Stella: 53 per 3.476,00 €

2 Stella: 995 per 100,00 €

1 Stella: 7.155 per 10,00 €

0 Stella: 20.120 per 5,00 €

Combinazione vincente SuperEnalotto: 52 – 64 – 68 – 76 – 84 – 87

Numero Jolly: 14

Numero Superstar: 6

Jackpot: 78.900.000 euro