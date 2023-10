Estrazione Superenalotto 27 ottobre 2023: risultati, vincite e quote

Estrazione Superenalotto 27 ottobre 2023: risultati e numeri estratti del Superenalotto, verifica le vincite

Ritornano i consueti appuntamenti con le estrazioni del Superenalotto. Terza estrazione settimanale, stasera venerdì 27 ottobre 2023. Il jackpot sarà di 75,5 milioni di euro. Scopri con noi tutte le vincite della serata.

Risultati Estrazione Superenalotto di venerdì 27 ottobre 2023

SUPERENALOTTO

punti 6: 0

punti 5+1: 0

punti 5: 2 per 62.892,16 €

punti 4: 342 per 381,26 €

punti 3: 13.213 per 29,36 €

punti 2: 216.566 per 5,53 €

SUPERSTAR

Punti 6SB: 0

Punti 5+SB: 0

5 Stella: 0

4 Stella: 4 per 38.126,00 €

3 Stella: 55 per 2.936,00 €

2 Stella: 1.167 per 100,00 €

1 Stella: 7.483 per 10,00 €

0 Stella: 16.842 per 5,00 €

Combinazione vincente SuperEnalotto: 23 – 40 – 49 – 57 – 68 – 69

Numero Jolly: 56

Numero Superstar: 56

Jackpot: 75.500.000 euro