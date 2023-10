Paola Saulino, sotto la giacca niente: scollatura fuori controllo

Paola Saulino ancora una volta tra le bellezze più provocanti dei social, l’influencer partenopea mette in mostra curve roventi

La sensualità esplosiva di Paola Saulino colpisce ancora e lascia il segno. La prorompente influencer partenopea, che si fa sempre notare per il suo fare provocante, regala ancora una volta prospettive da urlo ai tanti ammiratori.

La 34enne, come sappiamo, non è nuova a primi piani dal fascino intrigante e da bollino rosso. Scatti su scatti, dirette Instagram, rubriche ‘piccanti’ come quelle sul fantacalcio o sui ‘consigli’ intimi ai fan, stories e video in cui le sue forme giunoniche non possono certamente passare inosservate. Grande tifosa del Napoli, l’abbiamo vista all’opera, dopo la festa scudetto in cui è passata alla storia per il suo body painting tutto azzurro, in una estate al massimo sulle spiagge più celebri del Mediterraneo, con pose davvero da urlo. Il suo seguito è in grande crescita, Paola ha superato i 180 mila followers su Instagram e sa stuzzicare la fantasia e la passione degli ammiratori come poche altre.

Paola Saulino quasi senza veli, lato A in bella vista: coronarie a rischio

Le sue iniziative controcorrente e conturbanti destano sempre grande curiosità, per non parlare dei suoi shooting che come al solito attirano like e commenti estasiati. Paola trascorrerà l’inverno a Londra, dove vive per buona parte dell’anno, e da lì sta distribuendo, in giro per la rete, visioni pazzesche.

Nell’ultimo post sul suo profilo, la sua eleganza provocante si concentra in una serie di immagini con indosso soltanto una giacca e nient’altro. Aprendo il tutto sapientemente sul davanti e lasciando intravedere quasi del tutto la scollatura eclatante, un dettaglio che infiamma immediatamente l’atmosfera. I messaggi di adorazione si sprecano, in molti cedono di certo alla tentazione dello zoom. Paola non delude mai le attese e si conferma una delle presenze femminili più gradite sui social in questo momento.