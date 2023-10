“Codice rosso”, Eva Padlock manda ko tutto il web: vestito esplosivo

Eva Padlock in abito rosso fiammante mette a repentaglio le coronarie di tutti gli ammiratori, curve da sballo come non mai

Micidiale a dir poco, in tutti i suoi scatti la bellezza e la sensualità conturbanti di Eva Padlock risaltano inesorabilmente. Ormai, la celebre modella spagnola, 39 anni, è diventata una delle bellezze cult della rete, acclamatissima dal pubblico internazionale e anche da quello nostrano.

Un fascino mediterraneo con pochi eguali, con curve sinuose e prorompenti, talmente tanto da non sembrare reali. E invece, è tutto stupendamente vero. Uno spettacolo che popola i ricordi di chi la seguiva con grande interesse ai tempi in cui Eva faceva da ombrellina sui circuiti di Formula Uno e Moto GP, regalando emozioni indescrivibili al pubblico delle piste e non soltanto. E che possiamo continuare ad ammirare quasi ogni giorno sul suo aggiornatissimo profilo Instagram.

Sul popolare social network, Eva vanta oltre due milioni di followers, una platea sempre in maggiore aumento e conquistata dalle sue pose avvolgenti. Eleganza e classe provocanti in ogni occasione, visioni che tolgono il respiro. Mai come in questo caso, anche l’ultimo scatto della modella iberica (che stando ad alcune foto viste in passato sarebbe tifosa della Juventus, una passione trasmessale dal suo fidanzato) è semplicemente devastante.

Eva Padlock incendia Instagram, scollatissima e incontenibile: meglio di Jessica Rabbit

La didascalia del post è piuttosto eloquente: “Codice rosso”. Ed effettivamente, le palpitazioni salgono al massimo guardandola in un look clamoroso, vietato ai deboli di cuore.

Abito rosso aderentissimo che evidenzia la sua silhouette maestosa e suadente in ogni dettaglio. L’attenzione non può che concentrarsi sulla solita, proverbiale, vertiginosa scollatura, davvero contenuta a fatica dal vestito. Un capolavoro assoluto che fa incetta di like e commenti estasiati e una vera e propria strage di cuori.