Carolina Stramare, i bottoni della camicia saltano: scollatura prorompente

Carolina Stramare nei nuovi scatti sui social è micidiale, l’ex Miss Italia mette in risalto le solite curve generose e seducenti

Grande appassionata di calcio da sempre e da un po’ anche entrata ufficialmente nel pianeta delle wags di Serie A, la splendida Carolina Stramare non perde occasione per mandare in visibilio i tantissimi ammiratori con il suo fascino sublime. La modella 24enne toglie costantemente il respiro.

Eletta Miss Italia nel 2019, Carolina è una delle bellezze del mondo dello spettacolo più in vista, con una bellezza da capogiro capace di attirare sempre l’attenzione. Attualmente è fidanzata con Pietro Pellegri, attaccante del Torino, mentre in passato a lei sono stati accostati flirt con Christian Maldini e Dusan Vlahovic, tra altri protagonisti del mondo del calcio.

Modella apprezzatissima e richiesta da diversi brand importanti, Carolina si divide tra questo tipo di attività e quella di showgirl televisiva, ruolo in cui ha già dimostrato di poter fare grandi cose. In particolare, gli appassionati di calcio sperano di rivederla quanto prima nei panni di conduttrice sportiva, e chissà, magari accadrà presto. Intanto, tutti i fan la seguono con interesse su Instagram, dove ha un profilo molto attivo, aggiornato costantemente con post e stories e che ha oltre mezzo milione di followers.

Carolina Stramare, lady Pellegri infiamma Instagram: il lato A fuoriesce dalla camicetta

Le immagini condivise sul web da parte di Carolina ricevono sempre like e commenti entusiasti in grandissima quantità. E anche gli ultimi scatti non fanno eccezione, mettendo seriamente a rischio le coronarie degli ammiratori.

Come al solito, il filtro in bianco e nero esalta la silhouette sinuosa e slanciata di Carolina. Il dettaglio che attira maggiormente l’attenzione e accende la fantasia è quello della vertiginosa scollatura che si intravede quanto basta dalla camicetta sapientemente sbottonata. Una visione da applausi, a dir poco, l’ennesima per una delle principali icone di bellezza mediterranea.