Zirkzee, l’uomo in più di Thiago Motta: il rendimento è incredibile

Zirkzee è l’attaccante del Bologna; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del centravanti

In questa prima parte di stagione, il Bologna sta dimostrando di essere una delle squadre più in forma del campionato; i risultati lo dimostrano con i ragazzi di Thiago Motta che hanno perso una sola partita (l’esordio contro il Milan) a fronte di due vittorie e cinque pareggi. Una delle caratteristiche principali di questa squadra è, senza ombra di dubbio, la capacità di non mollare mai e restare sempre in partita.

Bisogna poi andare a sottolineare una precisa identità di gioco e la voglia di andare a fare la partita indipendentemente dall’avversario che ci si trova di fronte. Il Bologna, continuando a giocare in questo modo, può levarsi sicuramente grandi soddisfazioni all’interno della stagione.

Come ha giocato Zikzee nell’ultima partita: Inter Bologna

Prima della sosta per le nazionali, il Bologna è stato ospite dell’Inter in un match decisamente complicato; i nerazzurri sono partiti fortissimo andando sul due a zero. Un doppio colpo che si pensava potesse mandare definitivamente al tappeto i ragazzi di Thiago Motta. La squadra, però, ha avuto la capacità di reagire prima con il rigore di Orsolini e poi con la rete di Zirkzee.

Il centravanti classe 2001, in occasione del gol del pareggio, ha messo in mostra alcune sue qualità; con il suo movimento, infatti, ha mandato in totale confusione la difesa avversaria per poi andare a concludere con estrema precisione. Prestazione decisamente importante da parte di un giocatore sempre più importante all’interno del sistema di gioco del Bologna.

Fantacalcio: i voti di Zirkzee

Giocatore, come detto, molto importante per il Bologna ma con la possibilità di regalare diverse soddisfazioni (in qualità di bonus) anche a livello fantacalcistico. Zirkzee è un centravanti dal rendimento sicuro e con la possibilità di realizzare un numero importante di gol e assist. Nella prima partita di campionato, la sconfitta contro il Milan, gli è costato un cinque e mezzo a livello di voto a causa dell’ammonizione presa; da quel momento, però, sono arrivate solo soddisfazioni.

In casa della Juventus è arrivato un pareggio dove Zirkzee è stato protagonista con l’assist decisivo; una prestazione che gli ha portato otto in pagella. Ancora meglio contro il Cagliari dove è arrivato il suo primo gol in campionato e questo è valso un bel dieci; sufficienza contro il Verona mentre sei e mezzo è stato il voto ottenuto al termine del match contro il Napoli.

Zirkzee ha replicato i voti contro Verona e Napoli anche nelle sfide al Monza (sei) e all’Empoli (sei e mezzo). Infine la partita contro l’Inter dove ha realizzato il gol del due a due e ottenuto un dieci come voto.

Zirkzee come ha commentato su Instagram

L’attaccante del Bologna, come molti suoi colleghi, ha un proprio account Instagram dove pubblica, generalmente, post calcistici; l’ultimo commento è arrivato al termine del match contro l’Inter dove Zirkzee è stato assoluto protagonista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joshua Zirkzee (@zirkzee)

Zirkzee nella probabile formazione Bologna Frosinone

Alla ripresa del campionato, dopo la sosta per le nazionali, ci sarà il match tra Bologna e Frosinone; sfida decisamente interessante tra due squadre che hanno vissuto una prima parte di stagione ad alto livello e vogliono continuare a stupire per salire il più in alto possibile in classifica.

Thiago Motta punterà, tra gli altri, su Zirkzee; il centravanti vuole continuare su questa strada e portare dei bonus importanti per il suo Bologna. La rapidità dell’attaccante e la capacità di svariare su tutto il fronte offensivo possono mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Andiamo a vedere la probabile formazione del Bologna con la presenza, dal primo minuto, dell’attaccante. Skorupski; Lykogiannis, Calafiori, Beukema, De Silvestri; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Orsolini; Zirkzee

Zirkzee nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto (ma basta vedere le partite del Bologna per rendersene conto) di come Zirkzee sia un giocatore fondamentale all’interno del sistema di gioco di Thiago Motta. Passiamo, ora, a vedere le statistiche aggiornate del centravanti fino a questo momento.

Gol: due

Assist: uno

Ammonizioni: una

Espulsioni: zero

Fanta media: 7.31

Zirkzee, crescita straordinaria: fondamentale per il Bologna

Nel quadrilatero offensivo di Thiago Motta, il centravanti classe 2001 (con i suoi movimenti) favorisce l’inserimento, all’interno dell’area di rigore avversaria, dei trequartisti. Zirkzee è un giocatore che non fornisce punti di riferimento agli difensori come dimostrato dalla partita contro l’Inter.

Bisogna poi andare a sottolineare la sua capacità di far giocare bene la squadra; in questa stagione, anche dal punto di vista realizzativo, sta trovando una buona continuità, Due gol e un assist sono numeri importanti ma il giocatore ha tutte le qualità per poter migliorare ulteriormente.

Il Bologna ha una precisa identità di gioco e, dopo questo primo scorcio di stagione, sta dimostrando di poter vivere un campionato da assoluto protagonista. Con un centravanti come Zirkzee aumentano anche le possibilità di andare a lottare per un posto nella prossima Conference League.