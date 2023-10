Barella raggiunge Tonali: così la Juventus perde Chiesa

Intreccio di mercato che potrebbe coinvolgere Barella e Chiesa, lasciando Inter e Juventus senza due dei loro calciatori più rappresentativi

Inter e Juventus senza Barella e Chiesa. Due dei pezzi forti delle rose di Inzaghi e Allegri rischiano di essere coinvolti in un importante intreccio di calciomercato.

Si parla ovviamente della prossima estate e delle ambizioni, neanche tanto nascoste, di uno dei club più in ascesa della Premier League: il Newcastle. Ottenuta la qualificazione in Champions, i Magpies hanno intenzione di continuare a crescere e costruire una squadra in grado di competere con Arsenal e Manchester City per la vittoria del campionato.

Per fare questo non sono intenzionati a badare a spese ed ecco allora farsi strada l’ipotesi di un tris da sogno. Il primo acquisto del Newcastle potrebbe essere per la difesa e, stando a quanto riporta ‘fichajes.net’, il nome cerchiato in rosso è quello di Marc Guehi del Crystal Palace.

A centrocampo, invece, ci sarà un nuovo assalto a Nicolò Barella: il centrocampista dell’Inter era già stato cercato dai bianconeri d’Inghilterra che la prossima estate potrebbero tornare alla carica. E Chiesa? Tutto nasce dall’interesse del Newcastle anche per Leroy Sané, esterno che il Bayern Monaco potrebbe cedere al giusto prezzo andando a caccia del sostituto proprio in Italia.

Calciomercato Juventus, Chiesa al Bayern Monaco

Se il Newcastle dovesse mettere a segno il triplo colpo, arrivando a mettere le mani anche su Sané, il club tedesco potrebbe pensare di sostituirlo con Federico Chiesa.

Il 25enne ex Fiorentina è da tempo accostato al Bayern Monaco e con la cessione dell’ex Manchester City avrebbe le risorse necessarie per far partire l’assalto. La Juventus non è intenzionata a cedere il proprio gioiello, ma il contratto in scadenza nel 2025 invita a riflessioni anche da questo punto di vista.

Senza il rinnovo, la cessione in estate potrebbe diventare un’ipotesi concreta e l’interesse del Bayern Monaco con un’offerta economica adeguata potrebbe spingere i bianconeri ad avallare l’addio di Chiesa. In un solo colpo, quindi, la Serie A rischierebbe di perdere due dei suoi talenti più importanti.